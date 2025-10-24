4631 Aufrufe
Prinzessin Zelda schlägt zurück: Das neue Hyrule Warriors landet schon bald auf der Nintendo Switch 2
Nintendo hat einen neuen Trailer zum Zelda-Ableger Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung veröffentlicht. Darin ist mehr des actionreichen Gameplays zu sehen. Ihr zieht als Prinzessin Zelda, König Rauru oder andere Charaktere in den Versiegelungskrieg, der Lore-Fans von Zelda: Tears of the Kingdom ein Begriff sein dürfte.
Anders als die Hauptreihe sind die Hyrule Warriors-Spiele sogenannte Musou-Titel. Das Genre orientiert sich z.B. an der bekannten Dynasty Warriors-Reihe, das heißt ihr kämpft gegen riesige Gegnermassen, die sich mit mächtigen Attacken über das Schlachtfeld fegen lassen.
Durch das Setting des Versiegelungskrieges bekommen Story-Fans allerdings auch historische Ereignisse in Hyrule zu sehen, die in der Hauptreihe nur am Rande gezeigt wurden.
Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung erscheint am 6. November 2025 für die Nintendo Switch 2.
