von Ann-Kathrin Kuhls,

03.04.2020 16:00 Uhr

Seitdem die neuen Konsolen angekündigt worden sind, versuchen Fans, PS5 und Xbox Series X miteinander zu vergleichen. Doch bis vor kurzem hatten wir außer einem PS5-Logo und einem Presseshot der Series X nichts, an dem wir den Vergleich hätten festmachen können. Doch das hat sich jetzt geändert. Sowohl Microsoft als auch Sony haben erstmals genauere Daten über ihre Next Gen-Konsolen veröffentlicht, sowoh Hardwarespezifikationen als auch, wie sich diese Hardware auf die Performance auswirken soll.

Grund genug für uns, die präsentierten Fakten mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Können wir anhand dessen, was bis jetzt veröffentlicht wurde, schon feststellen, welche der beiden Konsolen die Nase am Ende vorne hat? Gibt es eine "bessere" Konsole? Wir stellen beide Konsolen gegenüber und versuchen herauszufinden, was die Werte über das Produkt aussagen, das am Ende dabei herauskommen soll.

Mehr zu PS5 und Xbox Series X

Next Gen-Vergleich - ständig aktualisiert

Alles, was wir über die PS5 wissen

Hardwarespecs der PS5

Alles, was wir über die Xbox Series X wissen

Hardwarespecs der Xbox Series X

Der Controller der Series X im Detail