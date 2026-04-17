Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen

Während der heutigen FYNG-Show gab es Neues zu Shadow of the Road. Das RPG kommt mit einem ziemlich wilden Mix daher. Einerseits spielt der Titel nämlich im feudalen Japan und bringt auch ein paar mythologische Komponenten mit, andererseits bekommen wir es aber auch mit Maschinenwesen zu tun.

Und falls ihr jetzt denkt, hier geht es einfach nur darum, in den rundenbasierten Kämpfen alles zu zerschnetzeln, liegt ihr falsch. Die komplexe Story nimmt nämlich eine wichtige Rolle ein. Als Publisher für das Spiel fungiert übrigens Owlcat Games, bekannt unter anderem für Pathfinder.

Eine Übersicht über unser FYNG-Programm mit Weltpremieren und Stargästen bekommt ihr hier.

Was sagt ihr zu diesem ungewöhnlichen Mix?