Solo Leveling enthüllt das Opening zum kommenden Action-Rollenspiel mit Roguelite-Elemente "Solo Leveling: Karma" und gibt einen Vorgeschmack darauf, was Protagonist Jinwoo Sung in Kampf der Monarchen durchmachen muss.

Animationsstudio A-1 Pictures, das für die Produktion der Anime-Serie verantwortlich war, ist ebenfalls wieder dabei und hat Jinwoo einen neuen Look verpasst. Der mächtige Schattenmornarch sieht aufgrund der Zeitreise und der Schlacht etwas jünger aus, als er eigentlich in der Hauptserie ist.

Solo Leveling: Karma erscheint 2026 für iOS, Android und PC, ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht.