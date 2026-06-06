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Star Wars Galactic Racer bringt das geniale Geschwindigkeitsgefühl der Podrennen zurück

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Star Wars Galactic Racer bringt das geniale Geschwindigkeitsgefühl der Podrennen zurück

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Elena Schulz
06.06.2026 | 00:19 Uhr

Auf dem Summer Game Fest 2026 wurde ein neuer Trailer zu Star Wars: Galactic Racer gezeigt. Das Actionspiel will schnelle und spektakuläre Podrennen im Star-Wars-Universum bieten (so wie man sie aus Episode 1 kennt)  und zeigt nun erstmals richtiges Gameplay inklusive der Locations, futuristischen Vehikel und des Wettbewerbs drumherum.

Der Release ist für den 6. Oktober 2026 angesetzt. Dann soll das Spiel mit schicker UE5-Grafik von Fuse Games und Secret Mode für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen.
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Star Wars: Galactic Racer

Star Wars: Galactic Racer

Genre: Sport

Release: 06.10.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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