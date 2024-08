Vapor World mixt Bloodborne und Lies of P und sieht schaurig schön aus

Vapor World ist ein neues 2D-Action-Adventure von Entwickler ALIVE für Xbox Series X/S und PC, das Anfang 2025 im Early Access erscheinen soll. Optisch erinnert das Spiel mit seinem düsteren Setting stark an Bloodborne, während wir beim Hauptcharakter direkt an Lies of P denken mussten.

Selbst anzocken könnt ihr Vapor World dank einer Demo übrigens schon am 14. August!.