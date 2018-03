Cyberpunk 2077 - Charakter-Editor mit Klassen bestätigt, keine Mikrotransaktionen & möglicher Multiplayer

Während der Jahresabschluss-Präsentation von CD Projekt Red für 2017 wollte der Vorsitzende Adam Kicinski eigentlich nichts über Cyberpunk 2077 preisgeben. Die Zeit dafür sei noch nicht gekommen. Dazu zählt auch "die Ankündigung der Ankündigung".

Kurz vor der E3 soll aber bekannt gegeben werden, wann es endlich handfeste Infos zum neuen Rollenspiel der Witcher 3-Macher geben wird. Trotz all dieser Geheimniskrämerei hat Kicinski letztlich aber doch auf ein paar Fragen geantwortet.

Cyberpunk 2077 - "Noch ambitionierter als Witcher 3"

Der CD Projekt-CEO spricht über das Projekt Cyberpunk

Bereit für die Zukunft

Es gab in der Vergangenheit Gerüchte, dass Cyberpunk 2077 sowohl für die aktuelle, als auch für die kommende Konsolen-Generation erscheinen könnte. Bestätigt wurde dies nicht. Da die nächsten Konsolen bisher noch nicht angekündigt wurden, könne Kicinski nur spekulieren. Die Technologie hinter Cyberpunk 2077 sei allerdings "sehr fortschrittlich" und "bereit für kommende Generationen". Das Spiel sei so programmiert, dass es auch von schnellerer Hardware profitieren könnte.

Auf eine weitere Frage hin bestätigt Kicinski den Charakter-Editor mit der Wahl von verschiedenen Klassen. Damit sind die Gerüchte dementiert, dass die Entwickler die Klassen gestrichen hätten.

Starker Singleplayer, keine Mikrotransaktionen

Das Spiel soll, genau wie The Witcher 3, ein Singleplayer-Rollenspiel mit starken Story-Fokus werden. Soviel war bereits bekannt. Dennoch haben die Entwickler in der Vergangenheit angedeutet, dass es Online-Komponenten geben wird. Wie diese aussehen werden, wissen wir allerdings noch nicht. Es hat den Anschein, dass es kein klassischer Multiplayer werden wird.

Auf die Frage, wie es mit Multiplayer-DLCs aussieht, antwortete Kicinski nur ausweichend. Er wolle die Möglichkeit nicht ausschließen, möchte die Thematik aber aktuell nicht weiter kommentieren. Für zukünftige Projekte sei CD Projekt Red auf jeden Fall offen für mehr Multiplayer-Inhalte.

Cyberpunk 2077 - Entwickler eröffnen ein neues Studio

Die Arbeit am RPG geht voran

Es bleibt noch die aktuell obligatorische Frage nach der Implementierung von Battle Royale in irgendeiner Form. Kicinski antwortete ausweichend damit, dass er dies nicht kommentieren kann. Allerdings bestätigte er ein weiteres Mal, dass es keine Mikrotransaktionen oder versteckte Kosten geben wird. Genau wie bei The Witcher 3 wird der Käufer alles im Komplett-Paket bekommen. Größere Story-Erweiterungen, ähnlich wie Blood and Wine schließt das allerdings nicht aus.

Cyberpunk 2077 wird aufgrund der schwächeren Hardware nicht für die Nintendo Switch erscheinen. Aktuell plant der Entwickler auch keine Projekte für Nintendos Konsole.

Das nächste ambitionierte Rollenspiel von CD Projekt Red bleibt also weiterhin ein großes Geheimnis. Die E3 2018 findet im Juni statt. Wenn es nach Kicinski geht, sollte also kurz vorher bekannt werden, wann es die ersten "richtigen" Informationen gibt. Ein Release noch in diesem Jahr ist jedoch mehr als unwahrscheinlich.