Fortnite: Battle Royale - Gratis PUBG-Konkurrent feiert 10 Millionen Spieler innerhalb von nur 2 Wochen

Kaum wurde der Fortnite-Modus Battle Royale auf die Spielwelt losgelassen, feiert er einen neuen Meilenstein: Zehn Millionen Menschen haben sich innerhalb von zwei Wochen nach Release an der kostenlosen Antwort auf PUBG versucht.

Das verkündeten die Entwickler von Epic Games stolz auf Twitter, bedankten sich bei den Fans und lieferten dazu eine Info-Grafik mit zusätzlichen Fakten zum Battle Royal-Modus.

In two weeks since we’ve launched, over 10 million of you have played Battle Royale. We can’t say thank you enough. https://t.co/v39jBGe9qd pic.twitter.com/pkC7fhdl4K