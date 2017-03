Nintendo Switch - Neue Analyse prophezeit 5 Millionen verkaufte Konsolen in 2017

Super Mario Odyssey - Debüt-Trailer zum 3D-Mario für Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist ab morgen in Deutschland erhältlich. Eine neue Prognose der Marktanalysefirma SuperData Research geht von fünf Millionen verkauften Nintendo Switch-Einheiten noch in diesem Jahr aus. (via Venture Beat)

Laut SuperData bestehe die größte Herausforderung der Nintendo Switch darin, die Menschen dazu zu bringen, sich eine zweite Konsole zuzulegen. Die meisten hätten sich schließlich bereits für eine PS4 oder Xbox One entschieden. Auch der Preis sowie das magere Launch-Lineup könnten der Prognose zufolge dafür sorgen, dass der Nintendo Switch-Absatz nur langsam in Schwung kommt.

Michael Pachter zeigte sich bei seiner Analyse noch etwas optimistischer und geht von sechs bis acht Millionen verkauften Einheiten der Nintendo Switch innerhalb diesen Jahres aus. Die Marktanalysefirma DFC Intelligence setzt noch einen obendrauf und glaubt, dass bis 2020 sogar 40 Millionen neue Nintendo-Konsolen über die Ladentheke gehen könnten.

Wie seht ihr das?

