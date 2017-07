Pokémon GO - Rekord-Umsatz trotz Festival-Desaster erreicht

Das Pokémon GO-Festival in Chicago war für viele Spieler enttäuschend, aufgrund von Server-Problemen konnte man die App nämlich gar nicht starten. Einige Besucher haben daher sogar Klage gegen Niantic eingereicht. Währenddessen schreiben die Entwickler neue Stellen aus. Trotzdem erzielte die Monsterhatz an einem einzigen Tag einen Rekordumsatz.

Wie die Mobile-Analysten-Firma Sensor Tower berichtet, hat Pokémon GO am 23. Juli 2017 (Samstag) einen weltweiten Umsatz von über 5,8 Millionen US-Dollar generiert. Das ist der höchste Umsatz an einem einzigen Tag seit dem Launch-Zeitraum.

Pokémon GO ist außerdem in 23 Ländern auf dem 1. Platz der App Store-Charts für das iPhone, unter anderem auch in den USA, wo es zuletzt im April die App Store-Krone trug. Der plötzliche Erfolgs- und Umsatz-Anstieg hängt vor allem damit zusammen, dass Niantic endlich legendäre Pokémon hinzugefügt hat. Hier verraten wir euch, wie ihr Lavados am besten fangt.