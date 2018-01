Top Mobile-Spiele 2018 - 10 kommende Highlights für iOS & Android

Seien wir ehrlich, aktuell explodiert der Mobile-Markt geradezu vor Spielen, die allesamt um die Aufmerksamkeit der iOS- und Android-Nutzer buhlen. Gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten und zu beurteilen, ob es sich lohnt, diesen oder jenen Titel anzufangen. An dieser Stelle kommen wir ins Spiel!

Zehn Highlights, die 2018 für eure Smartphones und Tablets kommen, haben wir in diesem Beitrag für euch zusammengetragen. Vor allem Harry Potter-Fans können sich auf ein aufregendes Jahr freuen. Warner Bros. neues Label Portkey Games, dessen Schwerpunkt auf Titeln liegt, die in der Zauber-Welt von J.K. Rowling spielen, kündigt das AR-Spiel Harry Potter: Wizards Unite und Harry Potter: Hogwarts Mystery an. Aber auch Spieler, die nicht viel mit Zauberei am Hut haben, sind 2018 einige spannende iOS- und Android-Titel dabei.

Super Meat Boy Forever

Der bockschwere Jump & Run-Hit Super Meat Boy erhält 2018 eine Fortsetzung namens Super Meat Boy Forever. Die Indie-Entwickler von Team Meat haben sich erneut eine herzallerliebste Story ausgedacht: Meat Boy und Bandage Girl sind Eltern geworden. Der Familienfrieden wehrt aber nicht lange: Ihr Baby Nugget wurde von Dr. Fetus gekidnappt. Wie im Vorgänger rennen und springen wir durch Level voller tödlichen Gefahren, um dem Bösewicht das Handwerk zu legen. Anders als im ersten Teil verfügen die Spielhelden diesmal über die Fähigkeit, Gegner anzugreifen. Außerdem werden die Level diesmal stets zufällig generiert.

Plattform: iOS, Android, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed Rebellion

Ubisoft hat nach der Veröffentlichung von Assassin's Creed Identity ein weiteres Mobile-Ass in der Kutte. Assassin's Creed: Rebellion soll laut der offiziellen Website "schon bald" erscheinen und kommt mit einem ungewöhnlich niedlichen Design daher. In dem Strategiespiel mit RPG-Elementen verwalten wir unser Hauptquartier, in dem wir unsere Bruderschaft aufbauen und uns für die namensgebende Rebellion wappnen. Dabei schließen wir uns mit mehr als 40 Charakteren zusammen, darunter auch mit Kult-Massenmeuchler Ezio Auditore.

Plattform: iOS, Android

The Walking Dead: The Final Season

Das große Finale der The Walking Dead-Serie von Telltale rückt Clementine in den Fokus des Zombie-Adventures. Die inzwischen junge Frau hat sich im Laufe der Videospiel-Serie zu einem wahren Fan-Favoriten gemausert. In der abschließenden Staffel schließen wir ihre lange Reise schließlich ab. Das Ende der Telltale-Spielreihe wird übrigens wieder vom selben Autor geschrieben, der auch für die erste Staffel zuständig war. Ein endgültiger Titel für die letzte Season steht zur Zeit noch nicht fest.

Plattform: iOS, Android, PS4, Xbox One, PC

Tom Clancy's ShadowBreak

Das erste Mobile-Spiel der Tom Clancy-Reihe heißt ShadowBreak und lässt uns in die Rolle eines Elite-Scharfschützen schlüpfen. In Echtzeit-PvP-Schlachten können wir uns online an anderen Spielern aus der ganzen Welt messen. ShadowBreak will mit authentischem Waffenarsenal und strategischen Gameplay-Elementen überzeugen. Das Spiel ist bisher bereits in ausgewählten Regionen verfügbar. Ubisoft plant, den taktischen Shooter demnächst auch andernorts zugänglich zu machen.

Plattformen: iOS, Android

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Harry Potter-Fans haben 2018 gut lachen, denn gleich zwei vielversprechende Mobile-Spiele sollen erscheinen. Vielleicht habt ihr euch schon einmal erträumt, selbst Fuß ins magische Hogwarts zu setzen und die Geheimnisse der Zauber-Schule zu erkunden. Dieser Traum könnte bald endlich in Erfüllung gehen. Das RPG Harry Potter: Hogwarts Mystery lässt uns unseren eigenen Charakter erstellen und als Lehrling den ungewöhnlichen Schulalltag durchleben. In magischen Unterrichtsstunden brauen wir zum Beispiel Tränke und nehmen an Aktivitäten wie dem Duellierclub teil. Auch bekannte Lehrer aus dem Potter-Universum erwarten uns. Aktuell gibt es weder Trailer noch Screenshots zu dem neuen Mobile-Spiel.

Plattformen: iOS, Android

