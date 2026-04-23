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007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt

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007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt

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Tobias Veltin
23.04.2026 | 12:45 Uhr

IO Interactive hat einen neuen Trailer zum kommenden Action-Adventure 007 First Light veröffentlicht. Das etwa fünfminütige Video ist wie ein Agentenhandbuch aufgemacht und verrät euch die wichtigsten Lektionen, wenn ihr mit James Bond ins Abenteuer zieht.

Unter anderem solltet ihr möglichst unentdeckt bleiben und in bestimmten Situationen gut improvisieren können. Damit ihr das könnt, bekommt Bond im Spiel zahlreiche praktische Agenten-Gadgets an die Hand, von denen der Trailer ebenfalls ein paar vorstellt. Mit der Q-Lens könnt ihr euch beispielsweise nützliche Informationen über bestimmte Objekte und Personen anzeigen lassen. Und mit dem Dart-Phone lassen sich Gegner in Windeseile unschädlich machen. 

Der Release von 007: First Light ist für den 27. Mai 2026 geplant, erscheinen wird der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und den PC. 
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