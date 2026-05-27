007 First Light-Trophäen - Die Jagd nach Platin ist für James Bond-Fans gleich doppelt spaßig

Wollt ihr euch in First Light alle Errungenschaften schnappen, muss Bond sich gut umsehen.

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Annika Bavendiek
27.05.2026 | 12:41 Uhr

Der neue Action-Hit wird natürlich von allerhand TrophäenAchievements begleitet. Der neue Action-Hit wird natürlich von allerhand Trophäen/Achievements begleitet.

IO Interactive hat mit 007 First Light James Bond endlich auf die Konsolen und den PC zurückgebracht – und das mit einem gehörigen Knall, wie sich in unserem Test herausgestellt hat. Das Action-Adventure macht nicht nur gehörig Spaß, sondern trieft nur so vor Easter Eggs für Fans des britischen Geheimagenten. Das wird besonders bei der Trophäenliste deutlich.

Insgesamt können wir in 007 First Light 38 Trophäen (inklusive Platin) sammeln:

  • 1x Platin
  • 3x Gold
  • 14x Silber
  • 20x Bronze

Video starten 17:31 Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!

Spoiler-Hinweis: Wir haben einige Trophäen in aufklappbaren Spoiler-Kasten versteckt, um euch vor harten Spoilern zu schützen. Aber auch die direkt einsehbaren Trophäen/Achievements können schon einiges durch ihre Namen und Beschreibungen über das Spiel verraten.

Alle Trophäen/Achievements in 007 First Light

IOs Bond-Spiel hat mit 38 Trophäen eine überschaubare Liste an freischaltbaren Erfolgen. Viele davon können beiläufig absolviert werden, die Sammelaufgaben erfordern aber mehr Zeit bei der Erkundung und die Wiederholung der einen oder andere Mission. Das gute ist, dass wir über das Menü entspannt in alte Level springen können und wir für Platin auch keinen zweiten vollständigen Durchlauf benötigen.

Bronze

  • Gewinnen, Verlieren oder Sterben - Gewinne eine Auktion
  • Sanfte Landung - Stoße einen Feind über eine Kante
  • Fingerfertigkeit - Entwaffne einen Feind, indem du ihm eine Waffe aus der Hand schießt
  • Kulturschock - Sorg dafür, dass deine Gegner sich gegenseitig mit dem Taser ausschalten
  • Zündende Idee - Schieß auf einen Feind, der eine scharfe Granate in der Hand hält
  • Er wird‘s überleben - Schalte einen Feind aus, indem du ihm in die Beine schießt
  • Feuerball - Stoße einen Feind in einen Feuerlöscher
  • Blindgänger - Hacke eine Granate, ehe sie explodiert
  • Entwaffnender Charme - Entwaffne einen Feind mit einem Laser
  • Um keine Ausrede verlegen - Nutze ein Gadget, um einer Konfrontation zu entgehen
Spoiler anzeigen
  • Liebesgrüße aus Malta - Schließe dein Training als Rekrut in Malta ab
  • Geschüttelt, nicht gerührt - Schließe deinen ersten Auftrag im Nachtclub ab
  • Eisbrecher - Überlebe den Helikopter-Absturz
  • Ich erwarte, dass Sie sterben! - Überlebe die Explosion im Hotel in der Slowakei
  • Niemand lebt ewig - Finde 009s Leiche
  • Lizenz zum Überleben - Überlebe ein versuchtes Attentat
  • Agent im Kreuzfeuer - Entkomme im Müllwagen
  • All Time High - Dringe in Nicholas Webbs Penthouse ein
  • Doppelt oder nichts - Rette Theresa Lorca
  • Solo - Handle ohne Auftrag des MI6

Silber

  • Die Welt ist nicht genug - Sammle alle Postkarten
  • For Your Eyes Only - Sammle alle MI6-Akten
  • Schöne Erinnerungen - Sammle alle Andenken
  • Casino Royale - Sammle alle Spielkarten
  • Was, wenn …? - Schließe eine Operation im TacSim ab
  • Tempowechsel - Schließe eine Eskalation im TacSim ab
  • Immer weiter - Verschaffe dir Freigabestufe 3
  • Legenden des Spionagehandwerks - Entdecke alle Hinterlassenschaftsobjekte
Spoiler anzeigen
  • Skyfall - Springe in der Slowakei aus einem Flugzeug
  • Im Angesicht des Todes - Entkomme dem Hinterhalt lebendig
  • Man lebt nur zweimal - Überwältige den Attentäter
  • Keine Zeit zu sterben - Entkomme mit dem Helikopter
  • You Know My Name - Bezwinge Damien Webb
  • The Writing‘s On The Wall - Fange Isola

Gold

  • Bereitschaft ist alles - Schließe eine Stufe-3-Eskalation im TacSim ab
  • Sammlerwut - Finde alle Sammelobjekte
Spoiler anzeigen
  • Für König und Vaterland - Verteidige den MI6

Platin

  • Mein Name ist Bond. James, Bond - Sammle alle Trophäen.

Wer sich die Trophäen-Liste genau ansieht und Bond-Fan ist, dürfte zudem viele bekannte Titel und andere Anspielungen auf die Romane und Filme entdecken.

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Wie lange wir für die Story brauchen, welche Einstellungen wir euch empfehlen, umzustellen und weitere Artikel findet ihr auf GamePro.de. Ein paar haben wir euch oben verlinkt.

007 First Light ist seit dem 27. Mai 2026 auf PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Eine Nintendo Switch 2-Version ist bereits angekündigt, einen Release-Termin gibt es aber noch nicht. Die Switch-Fassung soll aber noch im Sommer erscheinen.

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007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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