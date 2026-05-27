007 First Light-Trophäen - Die Jagd nach Platin ist für James Bond-Fans gleich doppelt spaßig

Der neue Action-Hit wird natürlich von allerhand Trophäen/Achievements begleitet.

IO Interactive hat mit 007 First Light James Bond endlich auf die Konsolen und den PC zurückgebracht – und das mit einem gehörigen Knall, wie sich in unserem Test herausgestellt hat. Das Action-Adventure macht nicht nur gehörig Spaß, sondern trieft nur so vor Easter Eggs für Fans des britischen Geheimagenten. Das wird besonders bei der Trophäenliste deutlich.

Insgesamt können wir in 007 First Light 38 Trophäen (inklusive Platin) sammeln:

1x Platin

3x Gold

14x Silber

20x Bronze

17:31 Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!

Autoplay

Spoiler-Hinweis: Wir haben einige Trophäen in aufklappbaren Spoiler-Kasten versteckt, um euch vor harten Spoilern zu schützen. Aber auch die direkt einsehbaren Trophäen/Achievements können schon einiges durch ihre Namen und Beschreibungen über das Spiel verraten.

Alle Trophäen/Achievements in 007 First Light

IOs Bond-Spiel hat mit 38 Trophäen eine überschaubare Liste an freischaltbaren Erfolgen. Viele davon können beiläufig absolviert werden, die Sammelaufgaben erfordern aber mehr Zeit bei der Erkundung und die Wiederholung der einen oder andere Mission. Das gute ist, dass wir über das Menü entspannt in alte Level springen können und wir für Platin auch keinen zweiten vollständigen Durchlauf benötigen.

Bronze

Gewinnen, Verlieren oder Sterben - Gewinne eine Auktion

Sanfte Landung - Stoße einen Feind über eine Kante

Fingerfertigkeit - Entwaffne einen Feind, indem du ihm eine Waffe aus der Hand schießt

Kulturschock - Sorg dafür, dass deine Gegner sich gegenseitig mit dem Taser ausschalten

Zündende Idee - Schieß auf einen Feind, der eine scharfe Granate in der Hand hält

Er wird‘s überleben - Schalte einen Feind aus, indem du ihm in die Beine schießt

Feuerball - Stoße einen Feind in einen Feuerlöscher

Blindgänger - Hacke eine Granate, ehe sie explodiert

Entwaffnender Charme - Entwaffne einen Feind mit einem Laser

Um keine Ausrede verlegen - Nutze ein Gadget, um einer Konfrontation zu entgehen

Spoiler anzeigen Liebesgrüße aus Malta - Schließe dein Training als Rekrut in Malta ab

Geschüttelt, nicht gerührt - Schließe deinen ersten Auftrag im Nachtclub ab

Eisbrecher - Überlebe den Helikopter-Absturz

Ich erwarte, dass Sie sterben! - Überlebe die Explosion im Hotel in der Slowakei

Niemand lebt ewig - Finde 009s Leiche

Lizenz zum Überleben - Überlebe ein versuchtes Attentat

Agent im Kreuzfeuer - Entkomme im Müllwagen

All Time High - Dringe in Nicholas Webbs Penthouse ein

Doppelt oder nichts - Rette Theresa Lorca

Solo - Handle ohne Auftrag des MI6

Silber

Die Welt ist nicht genug - Sammle alle Postkarten

For Your Eyes Only - Sammle alle MI6-Akten

Schöne Erinnerungen - Sammle alle Andenken

Casino Royale - Sammle alle Spielkarten

Was, wenn …? - Schließe eine Operation im TacSim ab

Tempowechsel - Schließe eine Eskalation im TacSim ab

Immer weiter - Verschaffe dir Freigabestufe 3

Legenden des Spionagehandwerks - Entdecke alle Hinterlassenschaftsobjekte

Spoiler anzeigen Skyfall - Springe in der Slowakei aus einem Flugzeug

Im Angesicht des Todes - Entkomme dem Hinterhalt lebendig

Man lebt nur zweimal - Überwältige den Attentäter

Keine Zeit zu sterben - Entkomme mit dem Helikopter

You Know My Name - Bezwinge Damien Webb

The Writing‘s On The Wall - Fange Isola

Gold

Bereitschaft ist alles - Schließe eine Stufe-3-Eskalation im TacSim ab

Sammlerwut - Finde alle Sammelobjekte Spoiler anzeigen Für König und Vaterland - Verteidige den MI6

Platin

Mein Name ist Bond. James, Bond - Sammle alle Trophäen.

Wer sich die Trophäen-Liste genau ansieht und Bond-Fan ist, dürfte zudem viele bekannte Titel und andere Anspielungen auf die Romane und Filme entdecken.

Wie lange wir für die Story brauchen, welche Einstellungen wir euch empfehlen, umzustellen und weitere Artikel findet ihr auf GamePro.de. Ein paar haben wir euch oben verlinkt.

007 First Light ist seit dem 27. Mai 2026 auf PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Eine Nintendo Switch 2-Version ist bereits angekündigt, einen Release-Termin gibt es aber noch nicht. Die Switch-Fassung soll aber noch im Sommer erscheinen.