Hogwarts Legacy-Spieler installiert das Zauber-RPG auf Rechner mit 14 Jahre alter Grafikkarte und das Ergebnis ist euer schlimmster Albtraum

Falls ihr schon immer wissen wolltet, wie Hogwarts Legacy auf einem PC samt GTX 660-Grafikkarte aussieht: richtig mies!

Dennis Müller
06.04.2026 | 19:00 Uhr

Sowas hat selbst Sir Nicholas noch nicht gesehen. Sowas hat selbst Sir Nicholas noch nicht gesehen.

Erinnert ihr euch noch daran, wie Cyberpunk 2077 zum Release auf PS4 und Xbox One aussah? Gelinde gesagt recht bescheiden. Kantige oder spät nachladende Texturen verwandelten das Open World-Spiel in ein recht groteskes Schauspiel. Doch vergesst alles, was ihr von damals in Erinnerung habt, denn was wir euch heute zeigen, dagegen verblassen eure Erinnerungen an die Last Gen-Version.

Hogwarts Legacy mutiert zu eurem schlimmsten Albtraum

Video starten 3:26 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt

Ein echter Albtraum: Ein Redditor hat jüngst Hogwarts Legacy auf einem Rechner samt mittlerweile 14 Jahre alter Grafikkarte installiert und das schaurige Ergebnis ins Netz gestellt. Und was ihr gleich im Video seht, ist ein regelrechter Videospiel-Albtraum – versprochen!

Redditor Adeno wollte vor gut drei Jahren wohl ein kleines Experiment wagen und brachte kurzerhand das Zauber-RPG auf seinem Rechner mit einer GTX 660-Grafikkarte zum Laufen.

Und ohne viele Worte zu verlieren, hier ist sein Ergebnis:

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Zur Einordnung: Die GTX 660 von Nvidia war zum Release im Jahr 2012 sicher alles, nur keine schlechte Grafikkarte.

Um das noch recht frische Hogwarts Legacy zu spielen, wird laut der PC-Systemvoraussetzungen jedoch Minimum eine GeForce-Grafikkarte der 900er-Serie benötigt. Genauer eine GTX 960 oder eine AMD Radeon RX 470.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Die mittlerweile in die Jahre gekommene GTX 660 schafft es allem Anschein nach aufgrund ihres geringen Grafikspeichers und einer zu niedrigen Bandbreite nicht mehr, die Grafik-Assets (wie Texturen) schnell genug nachzuladen. Was dabei herauskommt, gleicht mehr einem Horrorspiel als einem Action-RPG.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer alle Hardware-Enthusiast*innen unter euch: Habt ihr schon einmal ein Spiel auf einem eigentlich viel zu schwachen PC durchgespielt und falls ja, welches? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

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Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy

Genre: Rollenspiel

Release: 10.02.2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 05.05.2023 (PS4, Xbox One), 14.11.2023 (Switch), 05.06.2025 (Switch 2)

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