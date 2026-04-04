Von Hogwarts bis Durmstrang - Alle 11 Zauberschulen im Harry Potter-Universum und was ihr über sie wissen solltet

Neben Hogwarts gibt es noch viele weitere Zauberschulen. (Bild: Warner Bros.)

Wenn wir an Harry Potter denken, kommt uns Hogwarts schnell in den Sinn. Kein Wunder, immerhin ist die Zauberschule der Dreh- und Angelpunkt der Bücher, Filme, Spiele und bald auch der HBO-Serie. Tatsächlich kennen wir aber auch noch ein paar andere Schulen, etwa aus Harry Potter und der Feuerkelch.

Aber kennt ihr sie auch alle? Laut offizieller Lore gibt es nämlich 11 davon. (via WizardingWorld& Fandom)

Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei

In Hogwarts Legacy können wir das Schloss samt Umland erkunden.

Standort: Schottische Highlands (Großbritannien)

Schottische Highlands (Großbritannien) Erwähnung: Hauptschauplatz aller sieben Harry-Potter-Bücher und Filme

Über Hogwarts müssen wir wohl nicht viele Worte verlieren. Jeder Harry Potter-Fan kennt das alte Schloss, in dem die aufstrebenden Hexen und Zauberer in den vier Häusern Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin untergebracht sind. Es steckt voller Magie und Geheimnisse, die nicht einmal Dumbledore alle kennt.

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Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei

Standort: Mount Greylock, Massachusetts (USA)

Mount Greylock, Massachusetts (USA) Erwähnung: Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Ilvermorny ist Hogwarts nachempfunden. Die Schule wurde von der irischen Einwanderin Isolt Sayre und ihrem Muggel-Ehemann James Steward gegründet. Die Schüler*innen werden in die vier Häuser Gehörnte Schlange, Wampus, Donnervogel und Pukwudgie eingeteilt. Queenie Kowalski (geb. Goldstein) aus Phantastische Tierwesen ging auf die Ilvermorny-Schule.

Beauxbatons-Akademie

Die Hexen der Beauxbaton-Akademie haben in Harry Potter und der Feuerkelch einen eindrucksvollen Auftritt. (Bild: Warner Bros.)

Standort: Pyrenäen (Gebirge, das sich vor allem über die französisch-spanische Grenze erstreckt)

Pyrenäen (Gebirge, das sich vor allem über die französisch-spanische Grenze erstreckt) Erwähnung: Harry Potter und der Feuerkelch

Die Akademie lehrt vor allem Schüler*innen aus Frankreich, Spanien, Portugal, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien die Zauberkünste. Sie ist besonders für ihre Eleganz, etwa durch die hübschen Kutschen und das prächtige Schloss mit seinen Gärten, bekannt.

Beauxbatons gehört zu den Gastschulen des Trimagischen Turniers.

Uagadou

Uagadou wird oft als eine Schule in einem riesigen Berghang mit Nebel beschrieben, die schwebt. (Bild: WizardingWorld)

Standort: "Mondberg" (Uganda)

"Mondberg" (Uganda) Erwähnung: Phantastische Tierwesen

Uagadou ist die größte Zauberschule, die Schüler*innen vom ganzen afrikanischen Kontinent bei sich aufnimmt. Sie sind besonders begabt in Astronomie, Alchemie und Verwandlung. Was an der Schule ebenfalls besonders ist: Viele Hexen und Zauberer nutzen keinen Zauberstab, sondern einfach ihre Hände, um Magie zu wirken. Zauberstäbe sind nämlich eher eine europäische Erfindung.

Besonders kurios: Die Schulleiter entsenden Boten, die die ausgesuchten Neulinge im Traum aufsuchen. Sie hinterlassen einen beschrifteten Stein als Botschaft.

Durmstrang-Institut

Das Durmstrang-Institut zählt zu den Gastschulen des Trimagischen Turniers. (Bild: Warner Bros.)

Standort: Nordeuropa (genauer Ort geheim, vermutlich Skandinavien oder Russland).

Nordeuropa (genauer Ort geheim, vermutlich Skandinavien oder Russland). Erwähnung: Harry Potter und der Feuerkelch

Das Institut hat einen düsteren Ruf, da die dunklen Künste dort gelehrt werden (nicht nur die Verteidigung gegen die unerlaubten Zauber). Sie wird vom ehemaligen Todesser Igor Karkaroff geleitet. Aus der Schule geht auch der gefährliche und berühmtberüchtige Zauberer Gellert Grindelwald hervor. Muggelgeborene werden dort nicht aufgenommen.

Castelobruxo

Die Schule ähnelt einem Tempel. Muggle erkennen darin nur eine Ruine. (Bild: WizardingWorld)

Standort: Amazonas-Regenwald (Brasilien)

Amazonas-Regenwald (Brasilien) Erwähnung: Harry Potter und der Feuerkelch

Die Castelobruxo-Schule nimmt Hexen und Zauberer aus ganz Südamerika auf und befindet sich in den Tiefen des Regenwaldes. Für Muggel sieht sie wie eine Ruine aus, tatsächlich handelt es sich aber um ein imposantes, quadratisches Gebäude aus goldenem Gestein, das einem Tempel ähnelt.

Die Schule ist spezialisiert auf Kräuterkunde und Magizoologie. Das Gelände wird von Geisterwesen, den sogenannten Caipora bewacht, die nur Unsinn im Kopf haben. Die Roben erstrahlen in einem leuchtenden Grün.

Bill Weasley hatte einst einen Brieffreund in Castelobruxo. Er konnte am Austauschprogramm nicht teilnehmen, da seine Eltern nicht das nötige Geld dafür hatten.

Koldovstoretz

Standort: Russland

Russland Erwähnung: Wonderbook: Book of Potions

Viel ist über die Zauberschule nicht bekannt, außer, dass die Schüler*innen dort eine besondere Form von Quidditch spielen, bei der sie auf ganzen, entwurzelten Bäumen statt auf Besen fliegen.

Mahoutokoro

Mahoutokoro ist eine japanische Zauberschule. (Bild: WizardingWorld)

Standort: auf der Vulkaninsel Minami Iwo Jima (Japan)

auf der Vulkaninsel Minami Iwo Jima (Japan) Erwähnung: Pottermore/Wizarding World Lore

Die japanische Zauberschule nimmt Schüler*innen ab dem siebten Lebensjahr auf, bringt sie aber erst mit elf Jahren im Internat unter. Mahoutokoro ist die kleinste Schule, bringt aber trotzdem viele exzellente Quidditch-Spieler*innen hervor. Das liegt mitunter am harten Training, das über dem stürmischen Meer stattfindet, wo sie neben dem Klatscher auch Muggel-Flugzeugen ausweichen müssen.

Die Roben der Schüler*innen sind magisch. Sie wachsen mit und ändern ihre Farbe je nach Lernfortschritt. Sie beginnen mit Rosa, Gold ist die höchste Stufe. Färbt sich die Robe Weiß, ist das ein Zeichen dafür, dass Verrat am japanischen Zauberkodex begangen wurde (z.B. illegale Zauber) oder das internationale Geheimhaltungsabkommen gebrochen wurde.

3 weitere, nicht näher bekannte Zauberschulen

Falls ihr euch gerade fragt, ob ihr euch verzählt habt: Nein, wir haben euch gerade nur acht Zauberschulen vorgestellt. Wie vorab erwähnt, gibt es bislang aber insgesamt 11 Schulen. Zu den letzten drei gibt es aber keine weiteren Informationen – weder die Namen noch die Orte oder sonst etwas. Sollte sich das ändern, werden wir diese Übersicht natürlich aktualisieren.

Jetzt seid ihr gefragt: Was ist eure liebste Zauberschule? Vermutlich Hogwarts?! Aber welche Schule würdet ihr sonst wählen, wenn ihr wählen müsstet?