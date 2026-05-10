So gehen tolle Lizenzumsetzungen

Es gab mal eine Zeit, da hatten Spiele mit Lizenzen nicht unbedingt den besten Ruf. Es waren miese Umsetzungen, die vor allem Geld mit einer bekannten Marke machen wollten - so wie das legendär schlechte Superman auf dem N64.

Heutzutage gilt das alte Credo Gott sei Dank nicht mehr - im Gegenteil. Es gibt mittlerweile so viele gute Lizenzumsetzungen, dass wir die nicht einmal alle in dieses Video bekommen.

Deswegen präsentiere ich euch hier in den folgenden Minuten mal mehr mal weniger aktuelle aber immer tolle Spiele zu bekannten Marken. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare - wir haben noch genügend für ein weiteres Video in der Hinterhand.

00:00 - Intro mit Marvel's Guardians of the Galaxy

01:45 - Hogwarts Legacy

02:49 - Marvel Rivals

04:09 - One Piece: Pirate Warriors 4

05:20 - Avatar: Frontiers of Pandora

06:10 - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

07:30 - Cyberpunk 2077

08:57 - Sand Land

10:07 - Marvel's Spider-Man 2

10:53 - Warhammer 40.000: Rogue Trader

12:46 - RoboCop: Rogue City

13:43 - Marvel's Midnight Suns