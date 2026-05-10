Läuft gerade So gehen tolle Lizenzumsetzungen
So gehen tolle Lizenzumsetzungen

0 Aufrufe

So gehen tolle Lizenzumsetzungen

Profilbild von Jonas Gössling

Jonas Gössling
10.05.2026 | 11:00 Uhr

Es gab mal eine Zeit, da hatten Spiele mit Lizenzen nicht unbedingt den besten Ruf. Es waren miese Umsetzungen, die vor allem Geld mit einer bekannten Marke machen wollten - so wie das legendär schlechte Superman auf dem N64.

Heutzutage gilt das alte Credo Gott sei Dank nicht mehr - im Gegenteil. Es gibt mittlerweile so viele gute Lizenzumsetzungen, dass wir die nicht einmal alle in dieses Video bekommen.

Deswegen präsentiere ich euch hier in den folgenden Minuten mal mehr mal weniger aktuelle aber immer tolle Spiele zu bekannten Marken. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare - wir haben noch genügend für ein weiteres Video in der Hinterhand.

00:00 - Intro mit Marvel's Guardians of the Galaxy
01:45 - Hogwarts Legacy
02:49 - Marvel Rivals
04:09 - One Piece: Pirate Warriors 4
05:20 - Avatar: Frontiers of Pandora
06:10 - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4
07:30 - Cyberpunk 2077
08:57 - Sand Land
10:07 - Marvel's Spider-Man 2
10:53 - Warhammer 40.000: Rogue Trader
12:46 - RoboCop: Rogue City
13:43 - Marvel's Midnight Suns
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt Video starten   3:26

22.04.2025

Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt
Specials

Specials
4.862 Videos

Zum Kanal
Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy

Genre: Rollenspiel

Release: 10.02.2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 05.05.2023 (PS4, Xbox One), 14.11.2023 (Switch), 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig Video starten   1   12:12

vor einem Tag

Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Gothic Remake: Ein Comeback mit altbekannten Macken Video starten   51:33

vor einem Tag

Gothic Remake: Ein Comeback mit altbekannten Macken
Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen! Video starten   2     2   18:38

vor 2 Tagen

Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen!
Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück Video starten   2   1:35

20.02.2026

Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück
Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1 Video starten   2:04

25.03.2026

Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig Video starten   1   12:12

vor einem Tag

Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig
Gothic Remake: Ein Comeback mit altbekannten Macken Video starten   51:33

vor einem Tag

Gothic Remake: Ein Comeback mit altbekannten Macken
The Sinking City 2 zeigt sich in voller Unreal-Engine-5-Pracht und erscheint noch diesen Sommer Video starten   1   2:34

vor einem Tag

The Sinking City 2 zeigt sich in voller Unreal-Engine-5-Pracht und erscheint noch diesen Sommer
Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever Video starten   0:35

vor 2 Tagen

Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever
Path of Exile 2: Riesiges Update 0.5 Return of the Ancients bringt neue Endgame-Storylines, Bosse, Uniques und Ascendancys Video starten   4:01

vor 2 Tagen

Path of Exile 2: Riesiges Update 0.5 "Return of the Ancients" bringt neue Endgame-Storylines, Bosse, Uniques und Ascendancys
Historiker vs. Videospiele: Warum wir ein falsches Mittelalter lieben | mit Steinwallen Video starten   57:40

vor 2 Tagen

Historiker vs. Videospiele: Warum wir ein falsches Mittelalter lieben | mit Steinwallen
Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen! Video starten   2     2   18:38

vor 2 Tagen

Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen!
Star Fox 64 bekommt ein Switch 2-Remake: Nintendo Direct-Spezialausgabe stellt die Neuauflage vor Video starten   2     1   27:40

vor 3 Tagen

Star Fox 64 bekommt ein Switch 2-Remake: Nintendo Direct-Spezialausgabe stellt die Neuauflage vor
Das soll die Zukunft der Star Wars Spiele sein? | mit Hey Stan ​ Video starten   1:27:48

vor 3 Tagen

Das soll die Zukunft der Star Wars Spiele sein? | mit Hey Stan ​
Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Direktvergleich: So viel hat sich seit dem Original getan! Video starten   1   9:18

vor 3 Tagen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Direktvergleich: So viel hat sich seit dem Original getan!
Assassins Creed Black Flag: Das Remake des Piraten-Krachers zeigt euch überarbeitetes Gameplay zu Kämpfen, Parkour und Stealth Video starten   3     3:34

vor 4 Tagen

Assassin's Creed Black Flag: Das Remake des Piraten-Krachers zeigt euch überarbeitetes Gameplay zu Kämpfen, Parkour und Stealth
Adorable Adventures schickt euch als Wildschwein-Baby auf ein knuffiges Abenteuer Video starten   1:39

vor 4 Tagen

Adorable Adventures schickt euch als Wildschwein-Baby auf ein knuffiges Abenteuer
mehr anzeigen