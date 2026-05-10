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So gehen tolle Lizenzumsetzungen
Es gab mal eine Zeit, da hatten Spiele mit Lizenzen nicht unbedingt den besten Ruf. Es waren miese Umsetzungen, die vor allem Geld mit einer bekannten Marke machen wollten - so wie das legendär schlechte Superman auf dem N64.
Heutzutage gilt das alte Credo Gott sei Dank nicht mehr - im Gegenteil. Es gibt mittlerweile so viele gute Lizenzumsetzungen, dass wir die nicht einmal alle in dieses Video bekommen.
Deswegen präsentiere ich euch hier in den folgenden Minuten mal mehr mal weniger aktuelle aber immer tolle Spiele zu bekannten Marken. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare - wir haben noch genügend für ein weiteres Video in der Hinterhand.
00:00 - Intro mit Marvel's Guardians of the Galaxy
01:45 - Hogwarts Legacy
02:49 - Marvel Rivals
04:09 - One Piece: Pirate Warriors 4
05:20 - Avatar: Frontiers of Pandora
06:10 - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4
07:30 - Cyberpunk 2077
08:57 - Sand Land
10:07 - Marvel's Spider-Man 2
10:53 - Warhammer 40.000: Rogue Trader
12:46 - RoboCop: Rogue City
13:43 - Marvel's Midnight Suns
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