19 Ableger berühmter Konsolen-Franchises, die ihr auf Mobile spielen könnt

Zahlreiche große Videospiel-Franchises haben sich insbesondere auf den Konsolen einen Namen gemacht. Langsam aber sicher wagen sich diese Urgesteine auf Mobile-Plattformen vor. Wir zeigen euch 19 Beispiele.

Dragon Quest, Prince of Persia oder auch die Super Mario-Spiele sind fest mit Spielekonsolen und ihren Historien verwachsen. Doch die verantwortlichen Entwicklerstudios wagen langsam auch den Sprung auf neue Plattformen, etwa Mobile-Systeme, um neue Zielgruppen abseits der bestehenden anzusprechen.

Dies haben wir uns zum Anlass genommen, euch nachfolgend 19 dieser Mobile-Spiele zu präsentieren. Wir beginnen mit denen, die bereits erhältlich sind, danach folgt eine Auswahl noch kommender Titel, auf die ihr euch zukünftig freuen könnt.

Bereits erhältliche Mobile-Titel

Call of Duty Mobile

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Ego-Shooter, Battle Royale

Ego-Shooter, Battle Royale Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: ab 16 Jahren

Seit seinen Anfangstagen zur Zeit der PlayStation 2-Ära entwickelte sich das Call of Duty-Franchise zu einer der kommerziell erfolgreichsten Marken der Videospiel-Geschichte. Seit mittlerweile zwei Jahren können Shooter-Fans auch unterwegs an krachenden Multiplayer-Gefechten auf einigen der beliebtesten Maps der Reihe teilnehmen.

Devil May Cry: Peak of Combat (nur Asien)

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Action

Action Regulärer Preis: -

- USK: T(een) ab 13 Jahren (entspricht USK ab 12 Jahren)

Ursprünglich nahm das erste Devil May Cry seinen Anfang noch als Resident Evil 4 Prototyp, doch inzwischen mauserte sich die Serie zu einer der umsatzstärksten Marken in Capcoms Portfolio. Auch im Mobile-Ableger Devil May Cry: Peak of Combat” kämpft Dämonenjäger Dante in actionreichen Kämpfen gegen allerlei gefährliche Monster. Dabei bedient sich der Titel, vor allem optisch, bei älteren Serien-Ablegern, wie Devil May Cry 3.

Dragon Ball Legends

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Kartenkampfspiel

Kartenkampfspiel Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: ab 16 Jahren

Anime-Held Son-Goku und seine Freunde sind seit Jahrzehnten auf den Spielkonsolen dieser Welt zuhause und haben inzwischen auch den Sprung aufs Smartphone gewagt. Die Story setzt zeitlich nach dem Finale der Dragon Ball Super-Anime-Serie an und bietet sogar Charaktere, die vom Schöpfer der Vorlage eigens für das Spiel geschaffen wurden! Dragon Ball Legends ist jedoch kein weiterer Prügler, sondern tatsächlich ein Kartenspiel.

Dragon Quest Tact

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Taktik-Rollenspiel

Taktik-Rollenspiel Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: ab 12 Jahren

Die altehrwürdige JRPG-Reihe Dragon Quest feierte im Jahr 2021 ihr 35. Jubiläum. Mittlerweile ist das Franchise jedoch nicht nur auf Heimkonsolen zuhause, sondern ebenfalls auf Mobile-Geräten. Wie der Name bereits andeutet, ist in “Dragon Quest Tact” strategisches Geschick gefragt. Einmal müsst ihr euer eigenes Monster-Team klug zusammenstellen und dieses so einsetzen, dass ihr damit eure Gegner austricksen könnt.

LEGO Star Wars Battles

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Tower Defense

Tower Defense Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: E for Everyone (entspricht USK ab 0 Jahren)

Die LEGO Star Wars-Reihe hat seit Jahren einen festen Platz im Herzen vieler Gaming-Fans. Auf diesem Erfolg will natürlich auch der Mobile-Ableger LEGO Star Wars Battles aufbauen, bei dem es sich um ein Tower-Defense-Game handelt. Darin führt ihr eure Truppen in Multiplayer-Schlachten gegen andere Spieler, die in Echtzeit ausgetragen werden. Gekämpft wird an zahlreichen bekannten Schauplätzen der Saga.

Mario Kart Tour

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Rennspiel

Rennspiel Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: ab 0 Jahren

Seit knapp 30 Jahren sind die Mario Kart-Games auf diversen Nintendo-Systemen daheim. Im Jahr 2019 wagten der weltberühmte Klempner und seine Freunde mit Mario Kart Tour den Sprung auf Mobile-Geräte, weshalb seither begeisterte Gaming-Fans auch unterwegs gegen bis zu sieben Mitspieler*innen antreten können. Zahlreiche bekannte Fahrer und Fahrzeuge aus den großen Konsolen-Brüdern sind mit dabei und können aufgewertet werden, um beispielsweise während der Rennen mehr Bonuspunkte zu sammeln.

One Piece: Bounty Rush

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Action

Action Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: T ab 13 Jahren (entspricht USK ab 12 Jahren)

Auch die Strohhut-Piraten sind von unseren Heimkonsolen kaum mehr wegzudenken. In “One Piece: Bounty Rush” treten acht Spieler*innen in spannungsgeladenen 4v4-Arenakämpfen gegeneinander an, um möglichst viele Schätze und Berrys (Münzen) zu ergattern. Gekämpft wird mit verschiedenen bekannten Charakteren der Anime-Vorlage, darunter Ruffy, Zorro, Nami, Nico Robin oder auch Bösewichten wie Blackbeard und Kaido.

Pokémon GO

Plattformen: Android, Galaxy & iOS

Android, Galaxy & iOS Genre: Abenteuer

Abenteuer Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: ab 6 Jahren

Pokémon GO als Phänomen zu bezeichnen, ist schon fast eine Untertreibung. Wie beliebt die kleinen Taschenmonster noch immer sind, bewiesen sie mit Pokémon GO, dem ersten Mobile-Ableger des beliebten Franchise. Der Titel brach zahlreiche Rekorde und sorgte für ebenso viele Schlagzeilen, wobei die Jagd nach Pikachu, Garados und Co. zahlreiche Menschen überall auf der Welt vor die Haustür lockte.

Pokémon Unite

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Action

Action Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: ab 6 Jahren

Und wir bleiben bei den knuffigen Monstern, genauer gesagt ihrem jüngsten Mobile-Spiel, das den Titel Pokémon Unite trägt. Wie der Name bereits andeutet, ist hierbei vor allem Teamwork gefragt, denn in den Arenakämpfen treten zwei Fünfer-Teams gegeneinander an. Dabei sind eure kämpferischen Fähigkeiten gefragt, doch mindestens ebenso kommt es auf strategisches Geschick an.

Prince of Persia: Escape

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Arcade

Arcade Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: ab 10 Jahren (entspricht USK ab 12 Jahren)

Der Prinz von Persien gehört zu den einflussreichsten Helden im Action-Adventure-Genre. Deshalb dürfte es wenig überraschend sein, dass das erste Abenteuer des Charakters in Form von Prince of Persia: Escape mittlerweile auch für Mobile-Geräte verfügbar ist. Dabei ist der Titel ähnlich herausfordernd wie das Original und verlangt von euch gute Reflexe und optimales Timing, um den Fallen zu entgehen.

The Witcher: Monster Slayer

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: T ab 13 Jahren (entspricht USK ab 12 Jahren)

Drei große Witcher-Spiele sind im Laufe der Jahre für die Konsolen und den PC erscheinen. Mit Monster Slayer, dem ersten Mobile-Ableger des Franchise, könnt ihr selbst in Geralts Fußstapfen treten und zum Monsterjäger werden. Da es sich hierbei um ein Augmented-Reality-Spiel handelt, lauft ihr durch die Gegend und trefft unterwegs im Rahmen von Quests auf übernatürliche Gefahren, die ihr erledigen müsst.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Strategie-Rollenspiel

Strategie-Rollenspiel Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: ab 6 Jahren

Square Enix’ Final Fantasy-Saga zählt zu den erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten. Im Laufe seiner Historie brachte die Reihe zahlreiche Ableger hervor, mit War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius auch einen für Mobile-Geräte. Hierbei handelt es sich um ein eigenständiges Spielmit neuen Charakteren und einer neuen Story, in der ihr euch in strategischen Kämpfen beweisen müsst.

Noch kommende Mobile-Titel

Battlefield Mobile

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Shooter

Shooter Regulärer Preis: -

- USK: M(ature) ab 17 Jahren (entspricht USK ab 18 Jahren)

M(ature) ab 17 Jahren (entspricht USK ab 18 Jahren) Release: 2022

Mit Battlefield Mobile will auch Electronic Arts’ Shooter-Reihe den Sprung in den Mobile-Markt wagen. Derzeit können sich Interessierte bereits für den Titel registrieren, in dem sich Teams auf den Schlachtfeldern beweisen müssen.

Diablo Immortal

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Regulärer Preis: -

- USK: ab 16 Jahren

ab 16 Jahren Release: 2022

“Ist das ein verspäteter Aprilscherz?” - Mit diesen inzwischen fast schon legendären Worten reagierte viele Fans damals auf die Ankündigung von Diablo Immortal. Der erste Mobile-Ableger von Blizzards altehrwürdiger Spielreihe will mit denselben spielerischen Qualitäten punkten, die schon die Hauptteile des Franchise auszeichneten. Euch erwarten also actionreiche Kämpfe gegen Höllenwesen mit verschiedenen Charakterklassen.

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: RPG

RPG Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: -

- Release: 2022

Die Abenteuer von Cloud Strife, Aerith und Co. aus Final Fantasy VII gehören zu den beliebtesten Ablegern von Square Enix’ JRPG-Serie. Mit Ever Crisis wird das Universum um einen weiteren Ableger erweitert, das in mehreren Episoden veröffentlicht werden wird. Während der Erkundung erlebt ihr das Spiel mit einer an das PS1-Original angelehnte Optik, während die Grafik in den Kämpfen von jener des PS4-/PS5-Remakes inspiriert ist.

Final Fantasy VII: The First Soldier

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Action

Action Regulärer Preis: Kostenlos

Kostenlos USK: T ab 13 Jahren (entspricht USK ab 12 Jahren)

T ab 13 Jahren (entspricht USK ab 12 Jahren) Release: November 2021

Mit The First Soldier steht ein weiterer Mobile-Ableger des Final Fantasy VII-Universums in den Startlöchern. Die Story ist dabei vor der des Hauptspiels angesiedelt und erzählt von der Entstehung des ersten SOLDAT-Kriegers. Spielerisch erwartet euch indes ein Battle Royale-Actionspiels, in dem ihr in kleinen Teams gegeneinander antretet. Nutzen dürft ihr dabei sowohl Nah- als auch Fernkampfwaffen sowie Magie und Beschwörungen.

Star Wars: Hunters

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Action

Action Regulärer Preis: -

- USK: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Release: 2022

Star Wars: Hunters entführt euch in die weit, weit entfernte Galaxis und zwar in eine Zeit nach dem Untergang des Imperiums. Spielerisch erwartet euch hier ein Arena-Actionspiel, in dem ihr euch in 4v4-Kämpfen behaupten müsst. Zur Auswahl stehen dabei verschiedene Charaktere mit jeweils eigenen Stärken und Schwächen.

Tales of Luminaria

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Regulärer Preis: -

- USK: T ab 13 Jahren (entspricht USK ab 12 Jahren)

T ab 13 Jahren (entspricht USK ab 12 Jahren) Release: 04. November 2021

Passend zum 25. Geburtstag der Tales of-Serie habendie Verantwortlichen mit Tales of Luminaria einen ersten Mobile-Ableger des Franchise angekündigt. Wie auf den Heimkonsolen erwartet euch auf auf dem kleinen Bildschirm ein Rollenspiel mit actionreichen Kämpfen. Auswählen dürft ihr aus insgesamt 21 Charakteren, die euch allesamt eine einzigartige Perspektive auf die Story des Titels eröffnen sollen.

WipEout Rush

Plattformen: Android & iOS

Android & iOS Genre: Kartenspiel/Rennspiel

Kartenspiel/Rennspiel Regulärer Preis: -

- USK: -

- Release: 2022

WipeOut feierte auf PlayStation-Systemen bereits so manchen Erfolg, verschwand in den vergangenen Jahren jedoch zunehmende in der Versenkung. Nun meldet sich die Marke für Mobile-Geräte zurück, allerdings wohl anders, als sich viele erhofft hatten. Ihr sitzt nun nicht mehr hinter dem Steuer, sondern seid ein Manager, der sein Gleiter-Team mit den richtigen Items ausrüsten muss, was wiederum in Form von Spielkarten geschehen soll.

