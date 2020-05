20 aktuelle Fantasy Games für PS4, Xbox One & Switch

Habt ihr Lust auf Fantasy-Games? Dann haben wir in unserer Liste eine bunte Mischung aktueller Spiele zusammengestellt. Egal ob High Fantasy, Low Fantasy, Urban Fantasy oder Kunstmärchen: Wir haben von allem etwas.

Fantasy-Spiele sind eine ganz eigene Art von Fiktion. Mit Drachen, Feen, Rittern, Zauberei oder traumschönen Welten ziehen uns Fantasy-Welten in ihren Bann, weil sie optisch vielleicht ganz anders sind als unsere Realität, inhaltlich jedoch mehr Parallelen zu unserem Leben bieten als viele Shooter.

Gleichzeitig gibt es aber auch kaum ein Genre, das so breit gefächert ist wie Fantasy. Während manche nur High Fantasy, also mittelalterlich geprägte Geschichten mit einer Betonung auf Magie als "echte" Fantasy akzeptieren, gehören für andere Urban Fantasy (meist in unserer Welt mit alltäglichen Elementen) oder Pseudodokumentationen (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) genau so dazu.

In unserer Liste haben wir deswegen versucht, jeder Art Phantastik ihren Platz zu geben. Vielleicht findet ihr hier deswegen auch den ein oder anderen Titel, den ihr hier gar nicht erwartet hättet, sowie Spiele, die ein Must Play für alle Fantasy-Fans sind. Außerdem haben wir bei den Spielen nach Möglichkeit die Spielzeit hinzugefügt, damit ihr wisst, was euch erwartet.

Hinweis: Wir haben uns bei unserer Recherche darauf konzentriert, möglichst aktuelle Spiele aufzuzählen, die für jeden einfach erhältlich sind.

Final Fantasy 14: A Realm Reborn

Plattformen: PS4, PC

Länge: Hauptstory mit allen Addons aktuell circa 125 Stunden

Darum geht's: In Final Fantasy 14 streift ihr durch die Welt Eorzea und habt die Wahl zwischen unterschiedlichen Rassen, die jeweils eigene Gameplay-Perks bieten. Doch egal, welchem Volk wir beitreten: Sie alle müssen alte Konflikte niederlegen, um sich niederträchtigen Invasoren zu stellen, die den Norden des Kontinents bereits überrollt haben.

Im Spiel absolviert ihr Missionen und Aufträge, die euch in der Handlung voranschreiten lassen und neue Skills für euren Charakter freischalten. Wenn ihr Fan von JRPG seid und auf der Suche nach einem passenden MMORPG, ist A Realm Reborn definitiv einen Blick wert. Final Fantasy 14 könnt ihr allein oder mit anderen spielen, allerdings kostet euch das Spiel monatlich zwischen 10 und 13 Euro.

The Elder Scrolls Online

Plattformen: PS4, Xbox One

Länge: Hauptstory ohne Addons knapp 90 Stunden

Darum geht's: Während der letzte Teil der Elder Scrolls Reihe, Skyrim, schon eine ganze Weile her ist, könnt ihr die Welt von Tamriel auch als MMORPG erleben. Dort habt ihr die Wahl zwischen unterschiedlichen Völkern und Berufungen, die Einfluss auf die Perks eurer Figur haben. Je nachdem, welches Addon ihr wählt, startet ihr in einem anderen Bereich Tamriels. In Elsweyr beispielsweise beginnt ihr im Land der katzenartigen Khajiit.

Wer Skyrim vermisst, für den steht bald in ESO ein neues Gebiet bereit: Greymoor bringt uns zurück nach Himmelsrand, konzentriert sich aber hauptsächlich auf die düstere Schwarzweite und einen alten, mächtigen Vampirfürsten. Anders als andere MMORPGs gibt es hier nicht zwangsläufig eine monatliche Grundgebühr, ihr müsst das Hauptspiel jedoch einmalig kaufen.

Brothers: A Tale of Two Sons

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Länge: 3 Stunden

Darum geht's: Wenn ihr Lust auf ein kleines Koop-Adventure mit Fantasy-Flair habt, empfehlen wir euch Brothers: A Tale of Two Sons. Das Adventure, bei dem wir zwei Brüder begleiten, die das Leben ihres Vaters retten wollen und sich deswegen auf eine gefährliche Reise durch eine von nordischen Mythen inspirierte Welt machen, hat einen Clou: Es fesselt euch zu zweit an einen Controller, weil beide Brüder gleichzeitig mit ein und demselben Gamepad gesteuert werden.

Gemeinsam schleicht ihr an schlafenden Trollen vorbei, absolviert Geschicklichkeitspassagen und erlebt eine Geschichte, die vielleicht nicht besonders lang ist, dafür jedoch mitten ins Herz trifft.

Earthlock: Festival of Magic

Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

Länge: 20 Stunden

Darum geht's: In Earthlock: Festival of Magic geraten wir in eine Welt, die aufgehört hat sich zu drehen, wodurch eine Hälfte der Erde permanent in brütender Hitze, der andere in ewiger Dunkelheit leben muss, mit nur kleinen lebenswerten Bereichen genau dort, wo beide Hälften aufeinander treffen.

Bei Earthlock handelt es sich um ein nicht-lineares Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, die an frühe Square Enix-JRPGs erinnern. Außerdem könnt ihr in diesem Spiel Bäume pflanzen, von denen ihr Katzen ernten könnt.

Dragon Age: Inquisition

Plattformen: PS4, Xbox One

Länge: 50 Stunden

Darum geht's: Bioware hat mit der Dragon Age-Reihe eine der beliebtesten Fantasy-Rollenspiel-Reihen der neueren Spielegeschichte geschaffen. Der dritte Teil der Reihe, Inquisition, ist vielleicht schon ein wenig betagter, erschien jedoch auch für die aktuelle Konsolengeneration.

In klassischer Rollenspiel-Manier wählen wir unseren Charakter und unser Aussehen und machen uns schon kurz nach Spielstart daran, die Welt zu retten. Neben spannenden Kämpfen sind es vor allem die Dialog- und Romance-Optionen, die Bioware-Spiele von Genrekollegen unterscheiden.

Weitere Fantasy-Spiele

Es gibt natürlich noch einen ganzen Haufen weiterer Rollenspiele. Unsere Empfehlungen, die es nicht in die Highlights geschafft haben, findet ihr hier:

Das sind unsere Empfehlungen für aktuelle Fantasy-Spiele. Aber es gibt natürlich noch sehr viele mehr. Wenn euch ein Titel einfällt, schreibt ihn gerne in die Kommentare, dann können wir gemeinsam eine ausführliche Liste erschaffen.

Welches Fantasy-Spiel ist euer liebstes?