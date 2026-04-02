2000 Spiele für Switch & Switch 2 im Angebot: Nintendo eShop startet gigantischen Sale!

Anderthalb Wochen lang könnt ihr im Nintendo eShop tausende Spiele günstiger abstauben.

Pünktlich zu den Osterfeiertagen hat der Nintendo eShop einen riesigen Sale gestartet: Ab jetzt bis zum 12. April könnt ihr mehr als 2000 Spiele für Switch und Switch 2 im Angebot abstauben, darunter einige der ganz großen AAA-Hits, aber auch viele kreative Indie-Geheimtipps. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Top-Deals aus dem Sale vor. Wer lieber selbst die kompletten Angebote durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

EA Sports FC 26

14:38 EA Sports FC 26 im Test-Video

Autoplay

Wenn ihr Fußball-Fans seid und die aktuelle Saison mit eurem Lieblingsverein nachspielen wollt, führt an EA Sports FC 26 kein Weg vorbei: Nur hier werden auch hunderte lizenzierte Teams mit tausenden Spieler*innen aus dutzenden verschiedenen Ligen geboten. Aus Deutschland sind die 1. und 2. Bundesliga, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dabei. Sogar viele Nationalmannschaften sind enthalten.

Auch im aktuellen Jahrgang bietet EA Sports FC zudem wieder die übliche Mischung aus realistischer Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Gameplay sowie eine breite Auswahl an verschiedenen Solo- und Multiplayer-Modi, von Ultimate Team über diverse Turniere bis hin zur Profi- und Management-Karriere. Gerade Letztere wird durch zahlreiche neue Events und Herausforderungen jetzt noch viel authentischer simuliert als in den Vorgängern.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition

3:26 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt

Hogwarts Legacy könnt ihr sowohl in der Switch- als auch in der deutlich hübscheren Switch 2-Version günstiger bekommen, und zwar jeweils in der Digital Deluxe Edition, die euch auch noch ein Thestral als Reittier und verschiedene In-Game-Extras rund um die dunklen Künste mitliefert. Das Open-World-Spiel ist schon allein deshalb ein Muss für alle Harry-Potter-Fans, weil ihr hier die berühmte Zauberschule und ihre Umgebung frei erkunden dürft.

Die magische Welt ist wunderschön in Szene gesetzt und führt euch an viele aus den Filmen und Büchern bekannte Orte, obwohl das Spiel in einer ganz anderen Zeit, nämlich im späten 19. Jahrhundert, angesiedelt ist. Auch spielerisch hat Hogwarts Legacy viel zu bieten: Mit 20 verschiedenen Kampfzaubern sowie diversen Tränken und magischen Gegenständen könnt ihr eure ganz eigenen Taktiken entwickeln. Daneben müsst ihr natürlich auch den Schulalltag in Hogwarts meistern.

Dispatch – Nintendo Switch 2 Edition

1:58 Eine Animationsserie zum selber spielen: Dispatch wirkt wie die nächste Evolutionsstufe von Telltales atmosphärischer Story-Adventures

In Dispatch spielt ihr einen Superhelden, der nach einem Kampf gegen seinen Erzfeind jedoch vorerst nicht einsatzfähig ist und deshalb stattdessen einen Bürojob in der Superhelden-Zentrale annimmt. Eure Aufgabe ist es, euch um ein Helden-Team zu kümmern, das aus ehemaligen Superschurken besteht, und ihre Einsätze zu koordinieren, was aufgrund des schwierigen Charakters eurer Team-Mitglieder nicht immer einfach ist.

Das Gameplay spielt sich zum Teil auf einer Strategiekarte ab, auf der ihr entscheidet, welche Helden ihr zu welchen Notfällen schicken wollt. Ein großer Teil des Spiels besteht jedoch aus Multiple-Choice-Dialogen mit euren Team-Mitgliedern und anderen Charakteren, die ebenso wie eure strategischen Entscheidungen gravierende Auswirkungen auf euer Team und die Handlung des Spiels haben können. Läuft es gut, wird euer Team immer stärker und entwickelt neue Fähigkeiten.

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition

4:40 Resident Evil 7 mit allen DLCs - Testvideo zur Gold-Edition

Die Resident Evil 7 Gold Edition für Switch 2 beinhaltet neben dem Hauptspiel auch alle vier Story-Erweiterungen, von denen ihr vor allem End of Zoe unbedingt spielen solltet, sowie ein Paket mit zusätzlichen In-Game-Gegenständen. Resident Evil 7 ist ein First-Person-Horrorspiel und einer der gruseligsten Teile der berühmten Reihe. Ihr erkundet hier das ebenso verwinkelte wie heruntergekommene Anwesen der Familie Baker und entdeckt deren schreckliche Geheimnisse.

Die gruseligen Familienmitglieder, die mit ganz unterschiedlichen Kräften und Charakterzügen ausgestattet sind, machen währenddessen immer wieder Jagd auf euch. Zumeist bleibt euch dabei nur die Flucht, da ihr sie selbst mit Schusswaffen nur kurzzeitig aufhalten könnt. Im Spielverlauf trefft ihr zwar auch noch auf schwächere Feinde, gegen die eure Waffen effektiver sind. Ganz im klassischen Survival-Horror-Stil ist eure Munition jedoch eng begrenzt.

Plants vs. Zombies: Replanted

Plants vs. Zombies: Replanted lässt den cleveren Tower-Defense-Klassiker wiederaufleben.

Mit Plants vs. Zombies: Replanted ist erst im letzten Herbst eine Neuauflage des berühmten Tower-Defense-Klassikers erschienen, die nicht nur bessere Grafik mit höherer Auflösung, sondern auch zahlreiche Extra-Inhalte bietet, von Bonus-Leveln bis hin zu ganz neuen Modi mit knallharten Herausforderungen für Veteranen. Außerdem könnt ihr nun auch zu zweit im lokalen Multiplayer spielen, sowohl im Koop als auch gegeneinander, indem eine Person die Zombies kontrolliert.

Der Kern des Spiels bleibt unangetastet: Nach wie vor müsst ihr Zombies, die in Horden durch euren Garten auf euer Haus zustürmen, mithilfe vielfältiger und wehrhafter Pflanzen zurückschlagen. Das Spielfeld ist dabei ähnlich wie ein Schachbrett angeordnet, und ihr müsst euch gut überlegen, welche Pflanze ihr in welcher Reihe und an welcher Position platzieren wollt, um es mit den vielen unterschiedlichen Zombietypen aufnehmen zu können.

Fast Fusion

0:56 81 Punkte auf Opencritic: Switch 2-exklusiver SciFi-Racer aus Deutschland kommt richtig gut an

Den ohnehin schon erstaunlich günstigen Switch 2-Rennspielhit Fast Fusion bekommt ihr jetzt noch günstiger. Der exklusive, an Klassiker wie F-Zero erinnernde Arcade Racer schickt euch in futuristischen und pfeilschnellen Schwebefahrzeugen auf halsbrecherische Kurse mit Loopings und tiefen Abgründen. Dabei rast ihr durch wunderschöne Landschaften auf fremden Planeten, die eindrucksvoll demonstrieren, wozu die Konsole imstande ist.

Spielerisch hat das aus Deutschland stammende Spiel neben atemberaubender Geschwindigkeit auch noch eine einzigartige Fusionsmechanik zu bieten: Ihr könnt verschiedene Fahrzeuge miteinander verschmelzen lassen, um so nach und nach Vehikel mit immer besseren Eigenschaften zu erschaffen, was für hohe Langzeitmotivation sorgt. Neben dem Singleplayer könnt ihr übrigens auch im Splitscreen gegeneinander antreten, entweder lokal oder online über GameShare.

Split Fiction

11:19 Split Fiction im Test-Video

Mit einem globalen Wertungsdurchschnitt von 91 Punkten laut OpenCritic ist Split Fiction eines der absoluten Top-Spiele des letzten Jahres. In dem Koop-Hit schlüpft ihr in die Rollen einer Science-Fiction- und einer Fantasy-Autorin, die in den Welten ihrer eigenen Bücher gefangen sind und nun gemeinsam nach einem Rückweg in die Realität suchen müssen. Euer Abenteuer führt euch sowohl durch märchenhafte Landschaften als auch durch düstere Straßen einer futuristischen Großstadt.

Split Fiction bietet zudem auch spielerisch jede Menge Abwechslung: Im Kern handelt es sich um ein Action-Adventure mit Platforming und Rätseln, bei deren Lösung ihr oft gut zusammenarbeiten müsst. Zwischendurch wechselt Split Fiction aber auch gerne mal das Genre und wird beispielsweise zum Shooter oder lässt euch auf Drachen reiten. Ihr könnt ausschließlich zu zweit spielen, und zwar lokal oder online, wobei ihr das Spiel durch den sogenannten Freunde-Pass auch in letzterem Fall nur einmal kaufen müsst.

LEGO Party

1:17 LEGO Party: Die Mario Party-Alternative im Trailer

LEGO Party ist ein Spiel im Stil von Mario Party, das vor allem im lokalen Multiplayer ein riesiger Spaß ist, aber auch online oder solo gespielt werden kann. Bis zu vier Personen treten hier in 60 vielfältigen und abgedrehten Minispielen gegeneinander an, die vom Raketenball übers Servieren von Mahlzeiten für Aliens bis hin zum Kampf gegen den Riesenkraken reichen. Euer Ziel ist es, die meisten goldenen Lego-Bausteine zu sammeln.

Mit verschiedenen Power-ups und heimtückischen Fallen könnt ihr euch dabei einen Vorteil verschaffen und eure Konkurrenten sabotieren. Die Minispiele enthalten zudem Elemente aus beliebten LEGO-Welten, die vom Piraten-Setting über Ninjago und einen Vergnügungspark bis zum Weltraum reichen, und werden mit dem für LEGO-Spiele typischen Humor in Szene gesetzt, zu dem die schrägen Kommentare des Moderators eine Menge beitragen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

1:46 Skyrim für Switch 2: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer

Skyrim ist eines der besten und erfolgreichsten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten, was es vor allem seiner riesigen Spielwelt zu verdanken hat. Deren Wälder, Gebirge, Städte, Dörfer und weitverzweigte Höhlensysteme bergen nämlich unzählige spannende Geheimnisse und kleine Geschichten. Deshalb lohnt es sich stets, auch neben den Pfaden der Haupt-Story, welche sich übrigens um mysteriöse Drachenangriffe dreht, auf Erkundungstouren zu gehen.

Selbst wenn ihr Skyrim bereits seinerzeit in der Ur-Version gespielt habt, kann sich der erneute Kauf übrigens lohnen: Schon in der normalen Switch-Version von Skyrim sind nämlich neben dem Hauptspiel auch die drei Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn enthalten. Mit der Anniversary Edition kommen noch zahlreiche weitere Verbesserungen und Zusatzinhalte hinzu, von neuen Quests über Dungeons bis hin zu Bossen.

Unpacking

1:26 Unpacking: Auspacksimulator zeigt beeindruckendes Audiodesign im Trailer

Für alle, die auf der Suche nach einer entspannten Spielerfahrung sind, bei der es eher um Emotionen als um die spielerische Herausforderung geht, ist Unpacking genau das Richtige. In dem ungewöhnlichen Puzzlespiel müsst ihr Umzugskartons auspacken und anschließend den perfekten Platz in der neuen Wohnung für alle Gegenstände finden. Das ist zwar nicht anspruchsvoll, aber erstaunlich befriedigend und zudem mit einer rührenden Geschichte verknüpft.

Ihr erlebt nämlich acht Umzüge derselben Person, die jeweils im Abstand von einigen Jahren stattfinden, und könnt dadurch ihre gesamte Lebensgeschichte nachvollziehen: Anhand der Gegenstände, die sie mitnimmt oder zurücklässt, erkennt ihr, welche Träume sie hat oder aufgibt und wie sie sich über die Jahrzehnte hinweg verändert. Daraus ergeben sich mal herzerwärmende und mal traurige Momente, die stets von einem stimmungsvollen Soundtrack untermalt werden.

Über 2000 weitere Angebote für Switch & Switch 2 laufen jetzt!

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Deals nur ein winziger Ausschnitt aus dem riesigen Sale, der gerade im Nintendo eShop läuft. Ihr könnt noch über 2000 weitere Spiele für Switch und Switch 2, die aus allen möglichen Genres stammen, günstiger abstauben. Falls ihr bei uns noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, solltet ihr also unbedingt selbst noch einmal einen Blick auf die Angebote werfen. Die komplette Übersicht findet ihr hier: