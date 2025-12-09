Läuft gerade Skyrim für Switch 2 veröffentlicht: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer
Dennis Müller
09.12.2025 | 16:38 Uhr

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Bethesda die Anniversary Edition von Skyrim auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Jetzt ging es aber ganz schnell und ihr könnt euch die Version ab sofort aus dem eShop herunterladen – habt ihr euch das RPG bereits für Switch 1 gekauft, sogar kostenlos. 

Welche Verbesserungen es gibt, erfahrt ihr im Trailer oder alternativ in unserer News zur Ankündigung

 
vor einer Stunde

The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition

The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition

Genre: Rollenspiel

Release: 11.11.2021 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
