Skyrim für Switch 2 veröffentlicht: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Bethesda die Anniversary Edition von Skyrim auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Jetzt ging es aber ganz schnell und ihr könnt euch die Version ab sofort aus dem eShop herunterladen – habt ihr euch das RPG bereits für Switch 1 gekauft, sogar kostenlos.

Welche Verbesserungen es gibt, erfahrt ihr im Trailer oder alternativ in unserer News zur Ankündigung.