PlayStation-Fans erinnern sich zurück: Nach dem historischen Server-Hack gab uns Sony 2 Gratis-Games zur Entschuldigung - das ist jetzt 15 Jahre her

Ein Hack legte das PSN 2011 für mehr als 20 Tage lahm.

Serverausfälle sind auch heutzutage keine Seltenheit. In der Regel sind die Probleme aber nach wenigen Stunden wieder gelöst und die Server wieder erreichbar. Vor genau 15 Jahren legte ein Hack das PlayStation Network allerdings für ganze 23 Tage lahm.

Der große PSN-Hack ist schon wieder 15 Jahre her

Stellt euch vor, ihr kommt von der Schule oder Arbeit nach Hause und wollt wie gewohnt mit euren Freund*innen Battlefield: Bad Company 2 oder Call of Duty: Black Ops auf der PS3 spielen, könnt das aber nicht, weil die Server nicht erreichbar sind. Und auch am Tag danach nicht. Und auch nicht in den folgenden drei Wochen.

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Genau das ist im Jahr 2011 tatsächlich passiert, als Hacker die persönlichen Daten der damals knapp 77 Millionen PSN-Nutzer entwendet hatten. Der Angriff fand zwischen dem 17. und dem 19. April 2011 statt, am 20. April folgte dann die Abschaltung der Online-Dienste.

Sony informierte über den Angriff im hauseigenen Blog, lange Zeit war aber unklar, wann das PSN wieder erreichbar sein würde. Am Ende dauerte es satte 23 Tage, bis die Dienste langsam wieder gestartet wurden.

Auf Reddit erinnern sich in diesen Tagen passend zum Jubiläum einige Fans an diesen besonderen Frühling vor 15 Jahren und auch an die Entschädigungen, die Sony im Anschluss angeboten hat.

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Nachdem das PSN wieder erreichbar war, durften sich alle betroffenen User zwei Spiele-Klassiker aus einer Liste aussuchen. PSP-Besitzer*innen durften sogar noch zwei weitere Titel für den Handheld wählen. Folgende Spiele wurden dabei geboten:

PS3

LittleBigPlanet

inFamous (in Deutschland: Super Stardust HD)

Wipeout HD/Fury

Ratchet & Clank: Quest for Booty

Dead Nation (in Deutschland: Hustle Kings)

PSP

LittleBigPlanet PSP

ModNation PSP

Pursuit Force (in Deutschland: Everybody's Golf 2)

Killzone Liberation (in Deutschland: Buzz Junior Jungle Party)

Aufgrund von Jugendschutz-Bedingungen fiel das Angebot in Deutschland anders aus als in anderen Ländern. Trotzdem waren ein paar wirklich spannende Spiele geboten. Der Autor dieser Zeilen erinnert sich etwa daran, am Ende Wipeout HD/Fury und LittleBigPlanet gewählt zu haben.

Erinnert ihr euch noch an den PSN-Hack und wisst ihr noch, welche Spiele ihr damals gewählt habt?