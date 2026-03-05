Pokémon Feuerrot + Blattgrün: Passt auf, diese simple Tastenkombination kann euren Spielfortschritt killen - aber auch nützlich sein

Passt auf, welche Tasten ihr beim Spielen von Feuerrot und Blattgrün drückt!

Pokémon Feuerrot und Blattgrün gehören noch zu den ganz klassischen Ablegern der Reihe. Moderne Features wie EP-Teilen oder automatisches Speichern gibt es hier noch nicht. Letzteres kann euch eventuell zum Verhängnis werden, wenn ihr versehentlich die falschen Tasten gleichzeitig drückt.

Der Soft-Reset kann euch Spielfortschritt kosten

Konkret gibt es nämlich eine sogenannte Soft-Reset-Tastenkombination, die auch auf der Nintendo Switch und Switch 2 noch funktioniert. Im Original-Release musstet ihr dafür die Tasten A, B, Start und Select gleichzeitig drücken.



Auf der Switch geht das ebenfalls, nur dass hier Start und Select eben durch die Plus- und Minus-Buttons ersetzt werden. Zusätzlich könnt ihr den Soft Reset aber auch auslösen, indem ihr A, B, X und Y gleichzeitig drückt – was deutlich schneller auch mal versehentlich passieren kann.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

Warum ist das überhaupt schlimm? Der Soft Reset tut genau das, was ihr wahrscheinlich erwartet: Er bringt euch sofort zurück ins Hauptmenü des Spiels. Da es aber nun einmal keine automatische Speicherfunktion gibt, verliert ihr dabei unter Umständen mehrere Stunden an Fortschritt, sofern ihr eine Weile nicht manuell gespeichert habt.

Dass man diese Kombination schnell mal unabsichtlich drücken kann, zeigen mehrere Posts auf Reddit, Threads und Co. Redditor Stootaloo berichtet etwa die kompletten ersten anderthalb Stunden des Spiels so verloren zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Darum kann der Soft Reset auch nützlich sein

Der Soft Reset ist aber natürlich nicht nur im Spiel, um euch zu ärgern – er bietet auch Vorteile. Zum Einen könnt ihr natürlich einfach eine schlechte Entscheidung rückgängig machen, die ihr noch nicht gespeichert habt, ohne erst das komplette Spiel schließen und erneut öffnen zu müssen. Etwa wenn ihr versehentlich ein legendäres Pokémon besiegt statt gefangen habt.

Zum Anderen ist diese Tastenkombination vor allem für Shiny-Hunter wohl ein echter Segen. Wer nämlich die besonders seltenen schillernden Varianten von Pokémon haben will, braucht nicht selten hunderte bis tausende Versuche, bis die seltene Form auftaucht.

Das ist besonders wertvoll, da in Feuerrot und Blattgrün sowohl Starter-Pokémon als auch legendäre Pokémon noch shiny sein können – etwas, das in vielen späteren Spielen nicht mehr möglich ist.

Habt ihr Angst, dass euch so ein Soft Reset passieren könnte oder findet ihr ihn eher nützlich?