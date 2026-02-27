ConcernedApe hat mich mit den zwei neuen Stardew Valley-Romanzen komplett kalt erwischt, aber seine Entscheidung ist super

ConcernedApe hat mich mit der Wahl der nächsten zwei Romanzen echt überrascht.

Gestern Abend hat Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe zum zehnten Geburtstag von Stardew Valley die vermutlich wichtigste Neuerung des kommenden Updates 1.7 enthüllt: Clint und Sandy lassen sich heiraten. Dabei hat der Entwickler vorher vermutlich bewusst irreführende Hinweise gestreut und zumindest mich an der Nase herumgeführt – wodurch die Überraschung umso besser war.

And the Winner is …

Seit ConcernedApe im Vorfeld angekündigt hatte, dass zum Jubiläum zwei neue Traualtar-Namen enthüllt werden, gab es viele Wünsche und Spekulationen, wer die Glücklichen sein werden. Hoch im Kurs standen bei mir persönlich Robin und Demetrius, weil der Indie-Entwickler selbst das Ehepaar zuvor ziemlich spannend in den Fokus gerückt hatte.

In einem Podcast von 2025 redete er bereits über seinen Wunsch, noch weitere der bestehenden Charaktere mit Romanzen auszubauen und sprach dabei über die Handwerkerin und ihren Ehemann. Wäre es nicht interessant, die beiden auseinanderzubringen und damit Chaos in der Dorfgemeinschaft zu entfachen?

“Na klar wäre es das!” dachte ich damals und hätte deswegen bis gestern darauf gewettet, dass er diese spannende Idee wirklich durchzieht. Stattdessen wurden zwei Figuren enthüllt, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.

Warum mich Clint überrascht hat

Clint ist als Schmied der Stadt zwar ein bekannter Charakter, aber nicht unbedingt der beliebteste. Das liegt vor allem an seinem ungeschickten und schüchternen Umgang mit seinen unerwiderten Gefühlen gegenüber Emily.

Sein Verhalten nimmt dabei teils merkwürdige Züge an, etwa wenn er sich vor ihr hinter einem Gebüsch versteckt, weil er sich nicht traut, sie anzusprechen und von der Spielfigur damit konfrontiert werden kann.

Sein Ruf in der Community ist angeknackst, was auch manche Fan-Reaktionen zeigen, und er stand ganz sicher nicht ganz oben auf den Wunschlisten – was ConcernedApe sehr wohl bewusst ist. In einem Blog-Post auf Steam bedankt er sich für die letzten zehn Jahre, schreibt aber auch Folgendes:

“Oh, und ihr könnt Clint und Sandy heiraten. Ich weiß ihr könnt es alle kaum abwarten, Clint zu heiraten … richtig? … Leute?? … Na toll …”

Hier wollte er also ganz offenbar die Erwartungshaltung brechen und hat das zumindest in meinem Fall auch wunderbar geschafft. Zugleich finde ich es sehr schön, dass Clint noch einmal eine Chance bekommt, sich von einer anderen Seite zu zeigen.

Sandy … wer nochmal?

Dass auch Sandy nun geheiratet werden kann, hat mich ebenfalls überrascht, wenn auch aus anderen Gründen. Die Verkäuferin im Laden “Oase” der Calico-Wüste war bisher so unauffällig für mich, dass ich mich nach der Ankündigung ehrlich gesagt erst einmal versichern musste, wer “Sandy” überhaupt ist.

Sie verlässt ihr Geschäft nämlich fast nie, weshalb ich sie auch in ihrer Gameplay-Rolle als Verkäuferin abgespeichert hatte. Im Vergleich zu anderen Figuren ist sie zudem deutlich weniger ausgearbeitet, hat etwa keine richtige Questline oder nennenswerte Herz-Events.

Wenig überraschend hatte ich sie dementsprechend auch nicht auf dem Schirm, aber umso schöner ist es, dass eine bisher kaum beachtete Figur mehr Aufmerksamkeit bekommt – spannend!

Alles in allem bin ich von ConcernedApes Entscheidung für die beiden also auf jeden Fall (positiv) überrascht und in Kombination mit dem bereits bestätigten, neuen Farm-Typ freue ich mich jetzt schon auf einen neuen Spielstand – auch wenn es nach wie vor keinen Release-Termin für Update 1.7 gibt.

Was denkt ihr: Habt ihr mit Clint und Sandy gerechnet oder sie euch sogar gewünscht?