Ex-Konsolenzocker wechselt nach 10 Jahren auf PC, kauft sich 5.000 Euro-Setup - und stopft alles auf einen winzigen IKEA-Tisch für 60 Euro

Bei diesem bizarren Gaming PC-Setup dachte sich jemand wohl: "Hauptsache, die Performance stimmt".

Jonas Herrmann
04.01.2026 | 18:00 Uhr

Die Auswahl an Teilen ist wirklich nicht zu verachten. (Bild: Comictatt auf Reddit) Die Auswahl an Teilen ist wirklich nicht zu verachten. (Bild: Comictatt auf Reddit)

Die Frage, ob man auf dem PC oder der Konsole zockt, beschäftigt noch immer viele Spieler*innen und führt immer wieder zu Diskussionen. Klar ist, dass die Bedienung der Konsolen insgesamt einfacher ist, der PC dafür mehr Anpassungsmöglichkeiten und in der Spitze auch mehr Leistung bietet.

Letztes Update am 04. Januar: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

Das Zusammenstellen und -bauen eines neuen Spiele-PC ist auch immer ein besonderes Erlebnis, dass es bei den Konsolen so nicht gibt. Ein Spieler wollte der Community im vergangenen Jahr stolz seinen neuen Rechner präsentieren, erntete dabei aber vor allem Spott für ein ganz anderes Detail.

Monsterrechner auf Minitisch

Im PCMR-Subreddit präsentieren Community-Mitglieder immer wieder ihre Set-Ups. Da geht es um Hardware-Komponenten, aber auch um Designs und den Gesamtaufbau. Im April letzten Jahres hat dort auch der User Comictatt einen Post abgesetzt.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Darin schreibt er, dass er nach zehn Jahren auf der Konsole endlich einen neuen PC gekauft hat. Er hat dabei nach eigener Aussage mehr als 5000 US-Dollar investiert und dementsprechend gut liest sich auch die Ausstattung. Unter anderem folgende Einzelteile hat er sich geleistet:

  • Grafikkarte: Asus Prime Geforce RTX 5080 OC
  • Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Monitor: Alienware AW3225QF
  • Arbeitsspeicher: 32 GB
  • SSD: 2 TB

Den Post könnt ihr euch hier anschauen:

Dazu kommen noch weitere High-End-Komponenten und Zubehör wie eine Maus, Tastatur, ein Headset und Co. Ein mehr als ordentliches Gesamtpaket, das in der Summe jeder Konsole klar voraus sein dürfte.

Während ein paar User die Auswahl durchaus wohlwollend kommentieren, konzentrieren sich die allermeisten aber auf ein anderes Detail: den Schreibtisch. Dabei handelt es sich nämlich um ein ganz simples, winziges Modell, dass in einer ebenso kleinen Ecke hinter der Couch zu stehen scheint.

Monitor, Boxen, Maus und Tastatur passen gerade so darauf und mit dem Rechner, der unter dem Tisch steht, bleibt kaum noch Platz für die Beine des Spielers. User thommyangelo schreibt bezeichnenderweise:

"Du musst klein sein, wenn du mit dem Schreibtisch in Zwerggröße zurechtkommst"

Andere Kommentare gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Die Antwort ist dabei allerdings ziemlich simpel. Wie der User angibt, handelt es sich um einen Kompromiss mit seiner Ehefrau. Mehr Platz steht in der Wohnung offenbar einfach nicht zur Verfügung.

Das stellt sich natürlich doch die Frage, ob der Performance-Gewinn diesen Kompromiss wirklich wert ist. Eine Konsole ist zwar nicht so stark, auf einen guten Fernseher können sich aber wohl die meisten Leute einigen. Und die gibt es schon für deutlich weniger Geld.

Was meint ihr? Lohnt sich der Platz zum entspannten Zocken oder hättet ihr in dem Fall lieber an der Konsole festgehalten?

