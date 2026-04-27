Assassin's Creed Black Flag: Resynced - Komplette Map enthüllt und Fans haben direkt 3 Bonus-Orte entdeckt, die im Original nur hinter einer Paywall waren

Die Collector's Edition von Assassin's Creed Black Flag: Resynced lässt uns einen Blick auf die komplette Open World-Karte des Remakes werfen.

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Linda Sprenger
27.04.2026 | 09:26 Uhr

Die Map von Resynced wurde enthüllt - mit dabei sind drei Locations, die zuvor nur via DLC zugänglich waren. Die Map von Resynced wurde enthüllt - mit dabei sind drei Locations, die zuvor nur via DLC zugänglich waren.

Mit Assassin's Creed Black Flag: Resynced kehrt unser liebster Piraten-Meuchelmörder Edward Kenway diesen Sommer im aufpolierten Grafik-Gewand auf die PS5 und Xbox Series X/S zurück. Ubisoft hat die Neuauflage des Open World-Klassikers aus dem Jahr 2013 nach unzähligen Leaks und Gerüchten in der vergangenen Woche endlich enthüllt.

Mittlerweile ist auch ein Bild der kompletten Open World-Map aufgetaucht – und adleräugige Assassinen-Fans haben direkt erhascht, dass wir in der Neuauflage drei Orte besuchen können, die im Original hinter einer Paywall steckten.

Das ist die komplette Karte von Assassin's Creed Black Flag: Resynced

Aber werfen wir zunächst einen Blick auf besagte Map (via Reddit). Diese wurde quasi durch die Collector's Edition von Resynced enthüllt, die eine piratengetreue Stoffkarte der Ingame-Map enthält:

Assassins Creed Black Flag: Resynced - Komplette Open World-Map. Assassin's Creed Black Flag: Resynced - Komplette Open World-Map.

Die Karte des Karibik-Abenteuers ist im Grunde identisch zur originalen Map, bietet also viel Wasserfläche und mehrere größeren wie kleinere Inseln, die wir mit unserem Schiff ansteuern.

Wir laufen dabei aber nicht nur an Sandstränden entlang und an Palmen vorbei, sondern erkunden auch größere Städte wie Nassau, Kingston und Havana, wo wir unsere Parkour-Tricks aufs Parkett legen können.

Video starten 1:07 Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück

Fans haben derweil drei Orte entdeckt, die im originalen Black Flag lediglich Teil des "Illustrious Pirates Pack" waren. Obwohl Resynced weder die DLCs noch den Multiplayer enthält, sind diese Locations Teil des Spiels und können offenbar im Laufe des Abenteuers angesteuert werden. So gesehen ist die Map von Resynced damit ein wenig größer als die Map des Originals.

Bei den Locations handelt es sich um die drei Inseln Black Island, Mystery Island und Sacrifice Island, auf denen ihr zusätzliche Schätze wie Waffen finden könnt:

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Release und Plattformen: Assassin's Creed Black Flag: Resynced erscheint am 09. Juli 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC (Ubisoft Connect, Steam, Epic Games).

Mit der Neuauflage bleibt Ubisoft dem Action-Adventure-Gameplay des Originals aus dem Jahr 2013 treu, modelt Edwards-Abenteuer also nicht zu einem Action-Rollenspiel im Stile von Odyssey oder Valhalla um.

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Mit Resynced könnt ihr euch auf eine ganze Reihe vielversprechender optischer und technischer Verbesserungen freuen: So hat Ubi unter anderem kräftig an den Texturen sowie an der Belichtung geschraubt und das Kampf- sowie Parkour-System aufpoliert.

Was ist eure Meinung zur Map von Resynced und freut ihr euch auf das Remake des Piratenabenteuers?

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 2027 (PS5, Xbox Series X/S)

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