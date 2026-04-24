Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück

Ubisoft hat am 23. April endlich sein erstes Assassin's Creed-Remake enthüllt: AC Black Flag Resynced ist ein von Grund auf neu gebautes Assassin's Creed 4 mit hübscheren Texturen, Lichteffekten, dynamischem Wettersystem, ein überarbeitetes Kampfsystem und vielen weiteren Verbesserungen. Auch neue Inhalte sind dabei, wie zum Beispiel neue Charaktere mit ihren eigenen Quest-Reihen.

Am 9. Juli 2026 erscheint Resynced für PS5, Xbox Series X/S und PC.