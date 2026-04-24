Läuft gerade Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück
Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassins Creed Black Flag Resynced zurück

33 Aufrufe

Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück

24.04.2026 | 10:49 Uhr

Ubisoft hat am 23. April endlich sein erstes Assassin's Creed-Remake enthüllt: AC Black Flag Resynced ist ein von Grund auf neu gebautes Assassin's Creed 4 mit hübscheren Texturen, Lichteffekten, dynamischem Wettersystem, ein überarbeitetes Kampfsystem und vielen weiteren Verbesserungen. Auch neue Inhalte sind dabei, wie zum Beispiel neue Charaktere mit ihren eigenen Quest-Reihen.

Am 9. Juli 2026 erscheint Resynced für PS5, Xbox Series X/S und PC.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced Video starten   1   13:53

vor 17 Stunden

Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassins Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist Video starten   8:40

vor 17 Stunden

Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist
Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassins Creed Black Flag Resynced zurück Video starten   1:07

vor einer Stunde

Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.616 Videos

Zum Kanal
Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 2027 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres Video starten   26:39

vor 3 Stunden

Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced Video starten   1   13:53

vor 17 Stunden

Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassins Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist Video starten   8:40

vor 17 Stunden

Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassins Creed Black Flag Resynced zurück Video starten   1:07

vor einer Stunde

Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   2     1   17:29

vor 6 Tagen

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassins Creed Black Flag Resynced zurück Video starten   1:07

vor einer Stunde

Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück
Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres Video starten   26:39

vor 3 Stunden

Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
Assassins Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist Video starten   8:40

vor 17 Stunden

Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist
Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced Video starten   1   13:53

vor 17 Stunden

Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile Video starten   1   0:55

vor 20 Stunden

Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile
Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das It Takes Two für Anime-Fans in Action aus Video starten   9:01

vor 21 Stunden

Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus
007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt Video starten   4:46

vor 23 Stunden

007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt
Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da! Video starten   1:47

vor einem Tag

Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!
Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026 Video starten   7:50

vor 2 Tagen

Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026
Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive Video starten   3:12

vor 2 Tagen

Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive
In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben Video starten   1:33

vor 3 Tagen

In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus Video starten   3:27

vor 3 Tagen

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus
mehr anzeigen