Läuft gerade Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?
Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Jonas Gössling
23.01.2026 | 09:13 Uhr

Assassin's Creed 4: Black Flag gilt unter Fans bis heute als absoluter Liebling. Dabei wich es 2013 so weit von der ursprünglichen Serienidee ab, wie kein Teil jemals zuvor.

Aber Black Flag führte eben auch eine verdammt unterhaltsame neue Mechanik ein, die Ubisoft bis heute nie wieder so auf den Punkt hinbekommen hat.

Das ist aber nur ein Aspekt, wieso Assassin's Creed: Black Flag bis heute so einen guten Ruf genießt. Wenn ihr wissen wollt, was dieses Spiel so besonders macht, dass sogar Ubisoft lieber Teil vier als Teil eins neu auflegt, dann seid ihr hier genau richtig!

00:00 - Intro
01:11 - Story und Edward
04:33 - Das Gameplay
08:32 - Die Open World
11:21 - Die ultimative Piratenromantik
Assassin's Creed 4: Black Flag

