Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Assassin's Creed 4: Black Flag gilt unter Fans bis heute als absoluter Liebling. Dabei wich es 2013 so weit von der ursprünglichen Serienidee ab, wie kein Teil jemals zuvor.

Aber Black Flag führte eben auch eine verdammt unterhaltsame neue Mechanik ein, die Ubisoft bis heute nie wieder so auf den Punkt hinbekommen hat.

Das ist aber nur ein Aspekt, wieso Assassin's Creed: Black Flag bis heute so einen guten Ruf genießt. Wenn ihr wissen wollt, was dieses Spiel so besonders macht, dass sogar Ubisoft lieber Teil vier als Teil eins neu auflegt, dann seid ihr hier genau richtig!

00:00 - Intro

01:11 - Story und Edward

04:33 - Das Gameplay

08:32 - Die Open World

11:21 - Die ultimative Piratenromantik