12 Aufrufe
Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?
Assassin's Creed 4: Black Flag gilt unter Fans bis heute als absoluter Liebling. Dabei wich es 2013 so weit von der ursprünglichen Serienidee ab, wie kein Teil jemals zuvor.
Aber Black Flag führte eben auch eine verdammt unterhaltsame neue Mechanik ein, die Ubisoft bis heute nie wieder so auf den Punkt hinbekommen hat.
Das ist aber nur ein Aspekt, wieso Assassin's Creed: Black Flag bis heute so einen guten Ruf genießt. Wenn ihr wissen wollt, was dieses Spiel so besonders macht, dass sogar Ubisoft lieber Teil vier als Teil eins neu auflegt, dann seid ihr hier genau richtig!
00:00 - Intro
01:11 - Story und Edward
04:33 - Das Gameplay
08:32 - Die Open World
11:21 - Die ultimative Piratenromantik
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.