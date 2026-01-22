Assassin's Creed 4 Black Flag-Remake soll angeblich fertig sein und wurde jetzt trotzdem um bis zu ein Jahr verschoben

Edward darf wohl doch noch nicht im März wieder auf Beutezug gehen.

Bei Ubisoft ist mal wieder einiges los: Gestern hat der französische Publisher und Entwickler einen "Neustart" angekündigt. Mehrere Spiele wurden gecancelt, der Fokus des Unternehmens neu gesetzt (mehr dazu lest ihr hier). Das wirkt sich ganz offensichtlich auch auf das immer noch nicht angekündigte Assassin's Creed 4: Black Flag Remake aus, das seit Monaten das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der Gamingbranche ist.

Insider verrät Release-Datum von Black Flag Resynched, das aber schon nicht mehr gültig ist

Um gleich die Sorgen zu nehmen: Nein, das Remake scheint nicht zu den eingestellten Spielen zu zählen. Viel eher soll es kurz davor gewesen sein, den Gold-Status zu erreichen. Laut Tom Henderson, der in der Regel auf vertrauenswürdige Quellen zurückgreifen kann, soll intern der rein digitale Release sogar schon für den 19. März 2026 angesetzt gewesen sein.

11:17 Warum ein Assassin’s Creed 4: Black Flag-Remake das Spiel noch besser machen kann

Autoplay

Daraus wird jetzt offensichtlich nichts. Stattdessen zählt Assassin's Creed 4: Black Flag Resynched – so der finale Name laut Leaks – zu den Projekten, für die Ubisoft mehr Entwicklungszeit angekündigt hat. Der in einer Pressemitteilung erwähnte "nicht angekündigte Titel" kann fast nur das Remake meinen:

"Parallel dazu [Anm. d. Red.: zu den gecancelten Projekten] werden sieben Spielen zusätzliche Entwicklungszeit bekommen, um die erhöhten Qualitätsstandards vollständig zu erfüllen und die langfristige Wertschöpfung zu maximieren. Dies schließt auch den noch nicht angekündigten Titel ein, der ursprünglich für das Geschäftsjahr 2026 geplant war und nun auf das Geschäftsjahr 2027 verschoben wurde."

In diesem Fall bedeutet das, dass das Black Flag Remake irgendwann bis zum 31. März 2027 erscheinen dürfte und damit theoretisch bis zu einem Jahr nach hinten verschoben wird. Das muss aber nicht heißen, dass Ubisoft wirklich so lange mit dem Release wartet. Sofern es stimmt, dass das Spiel nahezu finalisiert war, könnte beispielsweise auch ein Release im Sommer oder Herbst stattfinden.

Am Ende kommt es darauf an, wie viel Zeit sich die Entwickler*innen für den Feinschliff wirklich nehmen wollen. Nichtsdestotrotz bedeutet es, dass wir uns jetzt doch noch länger gedulden müssen, als es scheinbar angedacht war. Aber mehr Zeit für die Entwicklung ist an sich ja eine gute Sache.

Vergesst bei all dem aber nicht: So plausibel das klingen mag, es handelt sich hierbei nur um Gerüchte.

Aber wie seht ihr das? Wartet ihr so sehnsüchtig auf das Remake, dass ihr es am liebsten im März schon haben wollt, oder könntet ihr noch geduldig warten?