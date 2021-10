In Assassin's Creed Infinity werdet ihr wohl Missionen aus anderen Teilen spielen können

Assassin's Creed wird mit dem nächsten Serien-Ableger Infinity einen neuen Schritt wagen. Denn daraus soll eine Online-Plattform werden, die mehrere Settings miteinander verknüpft. Jetzt gibt es vermeintliche Neuigkeiten, die vor allem alt eingesessene Fans freuen dürften.

Assassin's Creed Infinity bringt wohl alte Missionen zurück

Auf Reddit teilte der User Smooth-Earth2875 Insider-Infos zum kommenden Assassin's Creed Infinity. Demnach basiert das Spiel auf einer Idee aus Assassin's Creed Unity.

Das sind die Helix Rifts: So gab es in Unity eine Nebenbeschäftigung bei der ihr Glitches im Animus untersucht habt und so in kurzen Abschnitten Paris in unterschiedlichen Zeiten erleben konntet. So ähnlich soll es dann in Infinity ablaufen. Im neuen Spiel erlebt ihr jeweils eine kleinere, lineare Erfahrung in einer semi-offenen Welt. Dabei kann dann für jede Mission das Setting verändert werden.

Rückkehr älterer Spiele: Diesen Ansatz will Ubisoft wohl nutzen, um Teile von alten Assassin's Creed-Ablegern neu oder anders zu erzählen. Um welche Spiele genau es sich handelt und wie das ablaufen könnte, ist dem Insider aber bisher noch nicht bekannt. Eine komplett neue Geschichte soll es auch geben, die über einen längeren Zeitraum hinweg erzählt wird und mit zusätzlichen Kosten für Spieler*innen verbunden sein soll.

Kann man dem Leaker trauen? Auf Reddit hat ein Moderator des Sub-Reddits GamingLeaksAndRumors mit ihm gesprochen und die Entscheidung getroffen, dass die gezeigten Beweise zwar fälschbar sein könnten, aber nur mit einem riesigen Aufwand. Deshalb könnte das Gesagte stimmen, aber eine gewisse Prise Skepsis bleibt zurück.

Was ist Assassin's Creed Infinity?

Ubisoft hatte nach Gerüchten im Sommer das Spiel oder vielmehr die Plattform offiziell angekündigt. Dahinter verbirgt sich ein neuer Ansatz der Reihe: Und zwar ein immer weiter fortlaufendes Online-Spiel im Assassin's Creed-Franchise zu schaffen. Mehr dazu lest ihr hier:

Assassin's Creed Infinity soll aber nicht den traditionellen Ansatz mit vollwertigen Open World-Spielen ersetzen. Auch diese sollen weiterhin parallel entwickelt werden. Bis dahin wird aber im nächsten Jahr erst einmal Assassin's Creed Valhalla noch mit einem mythologischen DLC fortgesetzt.

Was sagt ihr zu dem Live-Service-Ansatz von Assassin's Creed Infinity? Kann euch eine mögliche Rückkehr von Altair und Co. begeistern?