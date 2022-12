AC Valhalla erhält wohl bald schicke Destiny 2-Klamotten und umgekehrt auch

Assassin's Creed Valhalla dürfte demnächst eine ganze Ladung an neuen Klamotten bekommen. Aber nicht einfach nur irgendwelche neuen Rüstungen, sondern Crossover mit Destiny 2 und Monster Hunter. Zumindest haben Dataminer jetzt diverse schicke Kleider gefunden und ein offiziell angekündigstes Crossover in die andere Richtung gibt es schon: Ihr könnt in Destiny 2 bald Assassin's Creed Valhalla-Rüstungen tragen.

Assassin's Creed Valhalla bekommt wohl diverse Crossover-Rüstungen

Crossover im Anmarsch? Es sieht ganz danach aus, als würden Assassin's Creed Valhalla-Fans schon bald eine ganze Reihe an Crossover-Items bekommen. Dataminer haben Klamotten aus Destiny 2 und Monster Hunter entdeckt. Aber das war noch nicht alles.

Vorsicht ist geboten: Aktuell könnt ihr noch keine dieser Ausrüstungsgegenstände offiziell im Spiel bekommen. Auch wenn wir nicht davon ausgehen, kann es sein, dass sie nie erhältlich sein werden. Aber es deutet einiges darauf hin, dass ihr die Crossover-Rüstungen demnächst im In-Game-Shop kaufen könnt.

Das steckt drin: Was genau euch erwarten dürfte und wie das alles aussieht, erfahrt ihr in diesem Video von YouTuber MAK Moderator:

Zusätzlich zu den Rüstungen wurde von den Dataminern wohl auch noch mehr entdeckt. Zum Beispiel sollen die passenden Raben- und Reittier-Skins ebenfalls bereits in den Tiefen der Spieldateien enthalten sein.

Wann könnte das kommen? Innerhalb von Destiny 2 erscheinen am 6. Dezember ausgewählte Assassin's Creed Valhalla-Items. Es wäre gut möglich, dass dieses Crossover gleichzeitig dann auch in die andere Richtung freigeschaltet wird.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

So sehen die Destiny 2-Rüstungen im AC-Valhalla-Style aus:

Das große letzte Content-Update für Assassin's Creed Valhalla sollte eigentlich am 6. Dezember erscheinen. Aber überraschend wurde Patch 1.6.2 mit dem Gratis-DLC The Last Chapter schon vorgestern veröffentlicht. Alle Infos dazu findet ihr hier in diesem GamePro-Artikel.

Habt ihr Lust auf die Crossover-Rüstungen? Welche gefallen euch am besten?