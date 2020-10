AC Valhalla: Option lässt euch auch stärkste Gegner mit einem Schlag töten

Nicht wenigen Spieler*innen macht es Spaß, sich an besonders schweren Gegnern die Zähne auszubeißen. Denn hat man diese irgendwann doch besiegt, ist das Erfolgserlebnis umso größer. Andere aber geben bei solchen Hürden schnell auf. Ubisoft möchte jedoch, dass möglichst viele lange Spaß am kommenden Action-RPG Assassin's Creed Valhalla haben und bietet daher einige sogenannte "Accessibility Features".

Stellt den Schwierigkeitsgrad individuell ein: Über diese Funktionen könnt ihr das Spiel individuelle an euren Spielstil anpassen. Ihr bestimmt, wie schwer es ist, an Gegnern vorbeizuschleichen, wie schwierig die Kämpfe ausfallen, ob ihr Gegner mit dem Blick Odins aus der Ferne erkennen könnt und noch vieles mehr.

Anstatt also einfach nur einen generellen Schwierigkeitsgrad zu wählen, könnt ihr sehr viele Feinheiten modifizieren.

Mehr zu Assassin's Creed Valhalla verrät der neue, 7-minütige Trailer:

Soll ein Meuchelangriff sofort tödlich sein? Ihr bestimmt

Angriff aus dem Hinterhalt: Ein besonders interessantes Features ist der garantierte Meuchelmord. Mit diesem Modus könnt ihr höherstufige Feinde immer sofort mit der versteckten Klinge töten. Und zwar unabhängig vom eingestellten Schwierigkeitsgrad.

Das bedeutet: Aktiviert ihr den Modus "Guaranteed Assassinate", dann hat ein Meuchelangriff eurerseits immer den Tod des Opfers zur Folge. Deaktiviert ihr den Modus aber, dann fügt ihr einigen höherstufigen Gegnern nur schweren Schaden zu. Sie können euch danach aber noch angreifen.

Ihr bestimmt also, ob ein heimtückischer Anschlag auf einen eurer Feinde immer sofort zu dessen Tod führt oder, ob er sich noch wehren können soll, was das Spiel dann natürlich ungleich schwerer macht.

Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November für PS4, Xbox One und Xbox Series X. Die Version für PS4 folgt am 12. November, zum US-Lauch von Sonys Next-Gen-Konsole. Hannes konnte den Titel kürzlich mehrere Stunden spielen und ist besonders vom Siedlungsbau angetan:

Was haltet ihr vom sofort tödlichen Meuchelangriff in AC Valhalla? Mögt ihr es lieber einfacher oder schwerer?