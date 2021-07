AC Valhalla: Musikvideo zeigt, welche krassen Tanzmoves Eivor auf dem Kasten hat

Ihr fragt euch, wie Assassin's Creed Valhalla und die fetzigen Sounds der 80er-Jahre zusammenpassen? Genau diese Frage beantwortet Ubisoft nun mit einem Tanzvideo, in dem Eivor und viele Charaktere aus dem ersten kostenpflichtigen DLC "Zorn der Druiden" ihr Tanzbein schwingen.

Eivor schwingt in lustigem Video das Tanzbein

Worum geht's? Ubisoft veröffentlichte ein Musikvideo mit vielen tanzenden Charakteren aus dem Spiel, in dem im Hintergrund der Song "You Spin Me Round" von Dead Or Alive zu hören ist. Das Entwicklerteam hat eigens für das Video eine Tanzchoreographie für die AC Valhalla-Charaktere animiert. Neben Eivor bekommen beispielsweise auch Ciara und Flann ihren großen Auftritt:

Link zum YouTube-Inhalt

Warum? Diese Frage ist berechtigt, aber die Antwort ist ebenso simpel: Einfach so. Das Entwicklerteam wollte sich mit dem Video einen kleinen Spaß erlauben, um die Fans zu erheitern.

Wie kommt das Video bei den Fans an? Das Video spaltet die Fangemeinschaft. Einige finden das Video urkomisch, während andere sich lieber wünschen würden, dass das Entwicklerteam sich den vorherrschenden Bugs widmet:

"Assassin's Creed wurde zu Just Dance."

"Das ist das Beste, was ich seit Langem gesehen haben! Vielen Dank dafür."

"Oh, also das ist es, wofür die Leute bezahlt haben. DAS ist es wert, dass Zeit und Mühe hineingesteckt werden, nicht die tatsächlichen Patches mit Inhalten, Korrekturen und Quality of Life-Verbesserungen."

Weitere News aus dem AC Valhalla-Universum auf GamePro:

Fans erwarten Belagerung von Paris-DLC

Leider gibt es immer noch keine genauen Informationen zur zweiten kostenpflichtigen Erweiterung, dem "Belagerung von Paris""-DLC. Der Release des DLCs ist für diesen Sommer angesetzt, wurde bislang aber nicht genauer terminiert.

Im Paris-DLC reist Eivor nach Frankreich, wo gefährliche Quests und die berühmteste Eroberungsschlacht der Wikinger-Geschichte warten. Dazu gehören auch neue Gegnertypen, Waffen, Ausrüstungen, Fähigkeiten sowie Fertigkeiten.

Welche Videospielcharaktere würdet ihr gerne mal in einem Tanzvideo sehen?