AC Valhalla: Leak offenbart Trophäen des Paris-DLCs und darin versteckt sich ein neuer Waffentyp

Die nächste große Erweiterung zu Assassin's Creed Valhalla lässt aktuell noch etwas auf sich warten. Doch Interessierte können vorab schon einen Blick auf die Trophäenliste des DLCs werfen, die nun für PS4 und PS5 aufgetaucht ist.

Achtung: Die Trophäenliste enthält einige Spoiler. Im Beitrag werden wir konkret auf den neuen Waffentypen eingehen, doch in den Quellen lassen sich weitere Inhalte aus dem Paris-DLC finden. Wer sich vorab also nicht spoilern lassen will, sollte sich nicht die verlinkten, externen Quellen ansehen.