AC Valhalla: Update 1.4.1 lässt euch das Spiel so schwer machen, wie ihr wollt

Assassin's Creed Valhalla wird in der kommenden Woche mit einem brandneuen Patch (Versionsnummer 1.4.1) ausgestattet. Nun hat Ubisoft vorab bereits die Patchnotes zum neuen Update veröffentlicht, und die bringen einige spannende Neuerungen.

Passt den Schwierigkeitsgrad an

Was ist neu? In den Bereichen Kampf, Schleichen und Erkundung könnt ihr dank des Updates nun den Schwierigkeitsgrad "fein tunen" und das Spiel so quasi nach euren eigenen Wünschen gestalten.

Im Bereich Kampf könnt ihr nun beispielsweise das Zeitfenster für Konter (Parry) bestimmen und es auf 400, 650 oder 800 Millisekunden setzen, ganz wie ihr wollt.

Im Bereich Stealth könnt ihr hingegen unter anderem das Zeitfenster einstellen, in dem Wachen nach euch suchen. Oder die Anzahl der Feinde, die nach euch Ausschau halten, nachdem ihr entdeckt wurdet.

Vor einigen Tagen gab Ubisoft bereits bekannt, dass das kommende Update, die Dateigröße von Valhalla verkleinert, ihr das Spiel aber komplett neu herunterladen müsst.

COMBAT

• Aim Assist (Full, Moderate, Light, Off)

• Level Scaling (Off, Default, Constant, Harder, Nightmarish)

• *NEW* Parry timing-window (400, 650, 800 ms)

• *NEW* Brush with Death timing-window (300, 400, 600 ms)

• *NEW* Brush with Death Duration (1, 1.5, 2, 2.5 sec)

STEALTH

• Guaranteed Assassination (ON/OFF)

• *NEW* Detection escape (0.5, 1, 2 sec)

• *NEW* Detection escape while aiming (1, 2, 4 sec)

• *NEW* Search duration (50, 65, 80 sec)

• *NEW* Maximum enemies in search (2,3)

EXPLORATION

• Closest Opportunity (ON/OFF)

• Icon Distance (OFF/ON)

• *NEW* Viewpoint Synchronization (ON/OFF)

• *NEW* Exploration Beams (Limited/Full)

• *NEW* Unguided Objectives (OFF/ON)

STEALTH FIXES:

• Improved instances where NPCs could detect players when vision between the player and NPCs is obstructed.

• Reduced the hold time and speed restriction when blending with crowds.

• Resolved some issues that caused players to be instantly detected when they should not have been.

Neue Challenge mit Ezio-Tattoo ebenfalls live

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Seit gestern könnt ihr außerdem an einer neuen Community-Challenge teilnehmen, die euch ein Ezio-Tattoo beschert, mit dem ihr Eivor aufhübschen könnt. Ihr könnt es im oben verlinkten Video des offiziellen Twitter-Accounts betrachten.

Was ihr dafür tun müsst? Bis zum 16. Dezember 2021 ganze 350.000 Luftattentate ausführen. Keine Sorge, wie bei jeder Community-Challenge müsst ihr das nicht komplett allein bewerkstelligen. Es zählen die Luftattentate der gesamten Community.