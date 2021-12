AC Valhalla: Im neuen Gratis-Upate treffen Kassandra und Eivor endlich aufeinander

Auch im zweiten Jahr von Assassin's Creed Valhalla wird das Spiel noch reichlich mit neuen Inhalten gefüttert. Neben einem geplanten dritten DLC bekommen Spieler*innen nun auch endlich die Möglichkeit, mit dem Update "Crossover Stories" (zu deutsch: Verwobene Geschichten) Eivor und Kassandra aufeinander treffen zu lassen.

Ab wann ist Assassin's Creed Crossover Stories verfügbar? Das Update geht am 14. Dezember 2021 live.

Zwei kostenlose neue Stories für Valhalla und Odyssey

Darum geht's: Das Crossover-Event liefert für Assassin's Creed Valhalla und Assassin's Creed Odyssey jeweils eine komplett neue Story. Beide sind für Besitzer*innen der jeweiligen Hauptspiele kostenlos.

Those who are Treassured ist eine neue Geschichte in AC Odyssey, in der wir uns als Kassandra oder Alexios fragen, wie es für uns nach dem Ende der Story weitergehen soll. Denn (Achtung, Spoiler für das Ende von AC Odyssey!) durch den Stab des Hermes sind wir nun unsterblich. Eine Antwort präsentiert sich, als wir uns auf die Jagd nach Isu-Artefakten begeben. Die Story wird freigeschaltet, sobald wir Kapitel 1 abgeschlossen und Megaris erreicht haben.

ist eine neue Geschichte in AC Odyssey, in der wir uns als Kassandra oder Alexios fragen, wie es für uns nach dem Ende der Story weitergehen soll. Denn (Achtung, Spoiler für das Ende von AC Odyssey!) durch den Stab des Hermes sind wir nun unsterblich. Eine Antwort präsentiert sich, als wir uns auf die Jagd nach Isu-Artefakten begeben. Die Story wird freigeschaltet, sobald wir Kapitel 1 abgeschlossen und Megaris erreicht haben. A Fated Encounter ist eine neue Story in AC Valhalla. Darin begibt sich Eivor zur Isle of Skye und trifft dort auf niemand anderen als Kassandra. Gemeinsam müssen sie verhindern, dass ein Isu-Artefakt die Insel zerstört. Die Story wird freigeschaltet, sobald Valka sich uns anschließt und unsere Siedlungen Stufe 4 erreichen.

Hier findet ihr den Trailer zum Verwobene Geschichten-Update:

Kleiner Wermutstropfen für Alexios-Fans: Obwohl ihr in "Those who are Treassured" mit eurem zuvor gewählten Charakter, also Alexios oder Kassandra, weiterspielen könnt, trifft Eivor in "A Fated Encounter" ausschließlich auf Kassandra.

Weitere News zu Assassin's Creed:

Dritter Valhalla-DLC verwandelt uns zu Odin

Neben dem Crossover-Update erwartet Valhalla-Fans auch noch ein weiteres Schmankerl. Im kommenden DLC Die Zeichen Ragnaröks sind wir als Gott Odin unterwegs und legen uns mit allerhand Riesen an. Neben einer neuen Story und Welt zum Erkunden bekommen wir im DLC auch magische Fähigkeiten, mit denen wir uns etwa in einen Raben verwandeln oder teleportieren können. Alle Infos zu den Inhalten und Release des DLCs findet ihr in unserem separaten Artikel.

Welche Assassin's Creed-Charaktere würdet ihr gern mal aufeinander treffen lassen?