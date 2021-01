Assassin's Creed Valhalla kämpft seit dem Launch mit diversen Bugs. Einige davon sind erst durch spätere Updates hinzu gekommen und noch nicht gefixt, wie das Problem mit den 12 Pfeilen. Der Bug sorgt dafür, dass ihr trotz Köcher-Upgrades, die eigentlich mehr erlauben würden, nur das absolute Minimum von 12 Pfeilen dabei haben könnt. Jetzt sieht es aber so aus, als würden diese Schwierigkeiten bald der Vergangenheit angehören.

Assassin's Creed Valhalla: Nerviger Bug beschränkt euch auf maximal 12 Pfeile

Was ist das Problem? In Assassin's Creed Valhalla macht ein Bug den Spieler*innen das Leben schwer. Seit dem letzten großen Update zum Julfest kämpfen wohl viele Fans mit einem viel zu kleinen Köcher. Obwohl sie dank Upgrades eigentlich sehr viel mehr Pfeile einpacken können sollten, werden sie auf nur 12 beschränkt.

Vor allem in Boss-Kämpfen ist das natürlich sehr ärgerlich, dass ihr nur 12 Pfeile mit euch herumschleppen könnt. Vor allem, wenn ihr eigentlich extra Upgrades für Bogen und Pfeile-Kapazitäten habt, die aber nicht ausnutzen könnt.

Möglicher Workaround? Wie einige Spieler*innen berichten, besteht allerdings die Möglichkeit, den Bug rückgängig zu machen, indem ihr das Spiel gewissermaßen austrickst. Angeblich soll das Procedere in ungefähr 70 % der Fälle funktionieren, speichert am besten vorher ab.

Reist nacht Vinland

Feuert dort alle Pfeile ab

Legt den Bogen ab, so dass er nicht mehr ausgerüstet ist

Begebt euch zurück ins Dorf in England

Kauft dort das Maximum an Pfeilen

Rüstet den Bogen erneut aus

Im Idealfall solltet ihr jetzt wieder das eigentliche Maximum an Pfeilen mit euch herumtragen können.

Ubisoft weiß Bescheid: Das Problem mit der fehlerhaften Pfeile-Beschränkung wurde von Ubisoft jetzt in die Liste der "Known Issues", also der bekannten Bugs aufgenommen. Das muss zwar nicht unbedingt heißen, dass die Schwierigkeit jemals behoben wird, aber es stimmt zumindest optimistisch. Offenbar arbeiten die Entwickler*innen dran.

Wann kommt der nächste Patch? Das steht noch nicht offiziell fest. Es gibt bisher keine konkrete Ankündigung, aber dafür einen Tweet vom Assassin's Creed-Account, in dem es heißt, dass "bald" weitere Updates zu den anstehenden Fixes kommen sollen. Allzu lang dürfte es also nicht mehr dauern, auch weil der Tweet bereits drei Tage alt ist.

Dann könnte auch das Mysterium um die neuen Skills gelüftet werden. Ob sie dann offiziell eingeführt werden oder ganz verschwinden, bleibt abzuwarten. Aktuell gilt: Wer die Fertigkeiten nutzen will, muss offline spielen.

Welche Probleme in AC Valhalla nerven euch am meisten, auf welche Fixes hofft ihr?