Nachdem sie Fans in Odyssey noch vermisst haben, kehrt die Versteckte Klinge in Assassin's Creed Valhalla zurück. Im Vergleich zu Altair, Ezio und Co. trägt Wikinger Eivor die tödliche Waffe jedoch gut sichtbar auf dem Handrücken. Was es mit der eigenwilligen Design-Entscheidung auf sich hat, hat Entwickler Ubisoft bereits erklärt. Einem aufmerksamen Beobachter ist jetzt aufgefallen, dass es die Klinge wohl in verschiedenen Varianten geben wird.

Um die kleine Detail-Veränderung zu sehen, musste man sich die Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel schon ganz genau ansehen.

Doch Twitter-User AccessTheAnimus war wachsam und hat festgestellt, dass die Versteckte Klinge in den Videos in mehreren Varianten vorkommt. In welchen, könnt ihr euch hier in seinem Tweet ansehen:

As you might have noticed (and mentioned by @Jorraptor), several versions of the Hidden Blade have been shown in the #AssassinsCreedValhalla promo material



Do you expect this to just be part of the campaign or would you like the customization of the blade to be part of the game? pic.twitter.com/EQjqwgjZT9