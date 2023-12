95 auf Metacritic: Against the Storm heimst Traumwertungen ein und ist aktuell sogar im Angebot

Against the Storm ist einer der letzten Hits in einem fantastischen Spielejahr 2023.

2023 wird als eines der besten Jahre in die Videospielgeschichte eingehen, das stand bereits vor Wochen fest. Doch auch im Dezember erscheint Genre- und Plattform-übergreifend ein Knaller nach dem anderen.

Nachdem zuletzt Asgard's Wrath 2 vielen VR-Fans das Highlight des Jahres bescherte und auch Avatar: Frontiers of Pandora speziell bei Spielerinnen und Spielern sehr gut ankommt, setzt das frisch aus dem Early Access geschlüpfte Against the Storm (PC) mit einer Traumwertung von 95 Punkten auf Metacritic jetzt wohl den Schlusspunkt.

Against the Storm-Erfolg hatte sich lange abgezeichnet

Nach über zwei Jahren im Early Access ist das Städteaufbauspiel mit Roguelite-Elementen am 08. Dezember in Version 1.0 erschienen und kommt nicht nur bei internationalen Kritiken sehr gut an, sondern auch bei mittlerweile über 16.000 User-Rezensionen auf Steam.

Für ein genaueres Bild könnt ihr euch hier einen Trailer zum Spiel anschauen:

1:48 Early-Access-Hit Against the Storm zelebriert finalen Releasetermin und Game-Pass-Aufnahme

Bereits Ende 2021 schrieb GameStar-Kollege Martin Deppe in seinem Early Access-Test, dass ihm der "verzahnte Mix aus Aufbauspiel, Survival, Worker Placement und Roguelite mehr Spaß mache, als viele fertige Genrevertreter".

Den Aufbau-Hit könnt ihr recht günstig zocken

Gefällt das Gezeigte, könnt ihr euch Against the Storm aktuell via Steam, Epic Games Store und GOG bis zum 21. Dezember mit einem Rabatt von 35% für 19,49 Euro holen.

Auch im Game Pass für PC: Habt ihr Microsofts Abo-Service, findet ihr das Spiel seit dem 08. Dezember in der Bibliothek.

Erscheint Against the Storm auch auf Konsolen? Aktuell will sich Eremite Games voll und ganz auf die PC-Version konzentrieren. Ein Port "wäre jedoch großartig", so die Entwickler via Steam.

Das macht Against the Storm so gut

Schreckt euch die an Warcraft 3 erinnernde Optik nicht ab, bekommt ihr mit Against the Storm ein ganz besonderes Fantasy-Aufbauspiel, in dem ihr die Wildnis bekämpfen und Menschen, Biber, Eidechsen, Füchse und Harpyien zurück in die Zivilisation führen müsst.

Dabei hebt sich der überaus umfangreiche und mit strategischen Entscheidungen vollgestopfte Mix aus Aufbau und Survival auch durch seine Roguelite-Komponente von anderen Genre-Vertretern ab. Durch die Mitnahme von Erfahrungspunkten und Belohnungen entsteht so eine Motivationsspirale, die weit über die ca. zwei Stunden andauernden Partien hinausgeht.

Hattet ihr Against the Storm bereits auf dem Schirm, habt es vielleicht sogar gespielt? Falls ja, wie gefällt euch das ungewöhnlich Aufbauspiel?