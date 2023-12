Avatar wird von euch gefeiert - Frontiers of Pandora staubt höchste Wertung eines Ubisoft-Blockbusters seit 10 Jahren ab

Avatar: Frontiers of Pandora kommt vor allem bei Spielerinnen und Spielern richtig gut an.

Mit Avatar: Frontiers of Pandora hat Ubisoft das letzte AAA-Spiel im laufenden Jahr veröffentlicht, das bei internationalen Kritiken mit einer Wertung von 72 Punkten recht gemischt aufgenommen wurde. Ganz anders – und das für ein Spiel des französischen Publishers recht überraschend – schaut es hingegen bei Spielerinnen und Spielern aus.

Nicht nur kommt das Open World-Actionspiel für PS5, Xbox Series X/S und PC derzeit auf einen starken User-Score von 8.1 Punkten auf Metacritic, auch die Stimmen aus der GamePro-Community zu Frontiers of Pandora sind durchaus positiv.

Avatar: Frontiers of Pandora wird zum Spieler-Liebling

Dass wir es hier mit einem echten Überraschungshit zu tun haben, wir auch deutlich, wenn wir uns die Bewertungen der großen Ubisoft-Blockbuster aus dem vergangenen Jahrzehnt anschauen. (via Forbes)

Hier die größten AAA-Spiele von Ubisoft zwischen 2014-2023 samt User-Score:

Falls ihr euch übrigens fragt, welches Spiel von Ubisoft zuletzt ein solch positives Feedback seitens Spieler*innen bekommen hat, es ist natürlich Far Cry 3 samt der Erweiterung Blood Dragon. Beide kommen auf einen User-Score von starken 8.4 Punkten.

"Für mich das bisher beste Far Cry"

Doch nicht nur auf Metacritic kommt Avatar super an. Schauen wir uns eure Kommentare unter dem GamePro-Test an, habt ihr ebenfalls eine richtig gute Zeit in Pandora.

So schreibt beispielsweise SirThomas:

Wenn man sich auf das Avatar-(Gut/Böse)Thema einlassen kann, ist es ein Atmosphärekracher!

Ich verliere mich gerne in Pandora.

Auch Cabo gefällt das Actionspiel richtig gut:

Die Story ist wirklich nicht überzeugend, die Nebenmissionen jucken größtenteils gar nicht. Aber der Rest ist dafür spitze. Vor allem das Movement gefällt mir im Vergleich zu den Far Cry-Teilen besonders gut. Auch das Erkunden macht viel mehr Spaß als bei Far Cry. Für mich das bisher beste "Far Cry".

Auch GamePro-Mod ScarryNator hat richtig viel Spaß auf Pandora:

Ich zocke es mit einem Kumpel zusammen und muss sagen es ist eine Wucht. Die Welt ist wunderschön und wir haben bis jetzt richtig Bock das Game zusammen zu beenden.

Unsere Meinung zu Avatar: Frontiers of Pandora im Test

13:23 Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Im GamePro-Test konnte Avatar: Frontiers of Pandora ebenfalls eine gute Wertung von 81 Punkten abstauben. Vor allem die Spielwelt und die wuchtigen Kämpfe haben es Testerin Annika angetan, während ihr hingegen die Geschichte nicht so gut gefallen hat.

Wollt ihr ebenfalls durch Pandora klettern, könnt ihr das seit dem 07. Dezember auf PS5, Xbox Series X/S und PC.

Hattet ihr damit gerechnet, dass Avatar speziell bei Spielern so gut ankommt oder seid ihr auch ein wenig überrascht?