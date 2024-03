Alternative Elden Ring-Anfangsszene mit Melina aufgetaucht: Schaut euch den gestrichenen Dialog im Video an

Melina ist unsere treue Begleiterin während des Abenteuers. Sie sollte uns aber ursprünglich an anderer Stelle finden.

Ganz am Anfang von Elden Ring veweist uns FromSoftware erst mal auf unseren Platz. Egal, ob wir gegen den zunächst übermächtigen Verpflanzten Spross verlieren oder nach dem Sieg in die Tiefe stürzen: Wir sterben erst mal zwangsweise. Danach wachen wir am Friedhof der Gestrandeten auf, wo uns Melina und Sturmwind finden.

Ursprünglich sollten wir aber an einer ganz anderen Stelle in Limgrave landen und auch die Dialoge sollten ein wenig abweichen. Das hat ein bekannter Dataminer jetzt herausgefunden und die ursprüngliche Szene auch gleich rekonstruiert.

So waren das Treffen mit Melina und der Start ins Spiel ursprünglich geplant

Dataminer Sekiro Dubi, der bereits andere Entdeckungen in FromSoftware-Spielen gemacht hat, zeigt uns jetzt ein alternatives Zusammentreffen mit unserer Begleiterin Melina. Die Überreste von dieser ehemals geplanten Szene waren noch in den Spiele-Daten zu finden.

Die augenscheinlichste Änderung ist, dass die Cutscene an einem ganz anderen Ort stattfindet, nämlich an einem Strand unterhalb der Seaside Ruins in Limgrave. Die Wasserpfütze am Höhlenboden, in dem der Spielercharakter jetzt aufwacht, ist wohl ein kleines Übrigbleibsel von der Idee, dass unsere Figur am Ufer angespült wird.

Dass wir uns auf dem "Friedhof der Gestrandeten" befinden, dürfte außerdem immer noch ein Hinweise darauf sein, dass wir ursprünglich angespült wurden.

Im Video könnt ihr euch anschauen, wie es ausgesehen hätte, wenn uns Melina am Strand gefunden hätte – zumindest so ungefähr, da es sich natürlich nicht um die ganz fertige, polierte Szene handelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Ort ist aber nicht der einzige Unterschied. Sekiro Dubi konnte auch den kompletten ursprünglichen Dialog rekonstruieren. Dieser weicht zwar nicht stark von dem ab, was wir jetzt im Spiel erleben, Nuancen gibt es aber dennoch. So fragt Melina in der alten Version zunächst Sturmwind: "Ist das sie/er?"

In der aktuellen Cutscene fällt diese Textzeile weg und auch das Ende variiert. Melina weist nun darauf hin, dass die Suche nach dem Elden Ring gegen die Golden Ordnung verstößt. Ursprünglich sollte sie nur sagen, dass diese Aufgabe der Fluch von Personen wie uns sei.

Auch unser Startpunkt in die Spielwelt wäre natürlich ein anderer gewesen. Vom Friedhof der Gestrandeten aus können wir nun rechts in ein Tutorial-Gebiet herunterspringen. Alternativ lassen wir die Höhle hinter uns und brechen direkt in die offene Welt auf, wo uns Varré, der NPC mit der weißen Maske, empfängt.

In der ursprünglichen Version wären wir beim Verlassen des Strands einem Händler in Kaiden-Rüstung begegnet.

Am 21. Juni erscheint die große Story-Erweiterung Shadow of the Erdtree. Hier findet ihr aktuelle Infos zum DLC:

In den Spieldaten ist im Namen der anfänglichen Szene mit Melina immer noch ein Hinweis auf den alternativen Schauplatz zu finden. Statt M18_00, der Bezeichnung für den Friedhof der Gestrandeten, ist dort noch eine andere Kennung eingebunden, nämlich s60_43.

Außerdem hat Sekiro Dubi für einen Punkt auf der Map des Netzwerktests einen japanischen Hinweis gefunden, der übersetzt lautet: (Deaktiviere) Respawn-Punkt für Spielstart". Diese Notiz bezieht sich auf eben die Stelle am Strand, an der wir das Spiel in der alten Version gestartet hätten.

Was haltet ihr von der Änderung? Hätte es für euch mehr Sinn ergeben, am Strand angespült zu werden oder findet ihr den aktuellen Startpunkt gut gewählt?