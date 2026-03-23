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Amazon vs. Scalper: Der Kampf um das Pokémon TCG geht in die nächste Runde

Diese Woche erscheinen die neuen Pokémon-Karten im Set Optimale Ordnung. Und das bedeutet auch: Die Scalper liegen wieder auf der Lauer. Ihr solltet also schnell sein.

Elias Mohr, GamePro Deals
23.03.2026 | 13:58 Uhr


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Mit Optimale Ordnung geht das Pokémon-Sammelkartenspiel endlich weiter. Mit Optimale Ordnung geht das Pokémon-Sammelkartenspiel endlich weiter.

Neue Pokémon-Karten sind immer ein Grund zur Freude und Optimale Ordnung bringt alles notwendige für eine Meta-Shift mit. Aber der Release eines neuen Sets bedeutet auch immer, dass Scalper aus ihren Höhlen kriechen, um mit den Karten Profit zu machen. Wie üblich gibt es nur einen Shop, bei denen ihr die Karten zu einem vernünftigen Preis bekommen könnt.

Auf Amazon zahlt ihr keine Scalper-Preise

Diese Produkte zum neuen Set gibt es auf Amazon

Pokémon Optimale Ordnung: das sind die Karten-Highlights

Da wir uns nach wie vor im Zyklus der Mega-Entwicklungs-Sets befinden, stecken auch in der neuesten Erweiterungen wieder einige neue Formen von bereits bekannten Pokémon, die besonders starke Attacken vorzuweisen haben. Kurz zur Erinnerung: Mega-Entwicklungen sind Pokémon mit enormen KP und starken Angriffen, die aber drei Preiskarten wert sind. Euer Gegner muss also nur zwei davon kampfunfähig machen, um das Spiel zu gewinnen.

Auf diese Karten sollet ihr im neuen Pokémon-Set ein besonderes Auge werfen. Auf diese Karten sollet ihr im neuen Pokémon-Set ein besonderes Auge werfen.

Mein persönliches Highlight des neuen Sets ist die Karte Mega-Zygarde ex. Das Kampf-Pokémon braucht nicht nur keine Entwicklung, sondern kann direkt loslegen, mit seiner Attacke Tilgendes Nichts, kann es auch, mit etwas Glück, die komplette Bank des Gegners auslöschen. Das kann unter Umständen ausreichen, um ein Spiel mit nur einem einzigen Angriff zu beenden.

Holt euch hier die neuesten Pokémon-Karten

Was Amazon gegen Scalper tut

Wenn ihr euch die neuen Karten im Amazon-Shop anschaut, dann werdet ihr merken, dass ihr die Produkte nicht einfach in euren Warenkorb legen könnt. Das liegt nicht nur daran, dass die Karten erst am Freitag offiziell erscheinen, sondern auch daran, dass Amazon von euch vorab eine Einladung verlangt. Sprich: Ihr fragt bei Amazon eine Einladung an und der Konzern benachrichtigt euch per Mail, sobald ihr für den Kauf freigeschaltet seid.

Das ist der komplette Inhalt einer Top-Trainer-Box Das ist der komplette Inhalt einer Top-Trainer-Box

Auf diese Weise soll es Scalpern so schwer wie möglich gemacht werden, an die begehrten Booster zu kommen. Allerdings bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass nicht alle, die eine Einladung anfragen, auch eine bekommen werden. Aber je schneller ihr euch auf die Warteliste setzen lasst, desto besser sind eure Chancen, ein Display oder eine der Top-Trainer-Boxen zu ergattern. Wartet also nicht zu lange.

Fragt hier eure Einladung an
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