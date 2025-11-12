Läuft gerade Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt
Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt

26 Aufrufe

Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt

Samara Summer
12.11.2025 | 07:44 Uhr

Während der State of Play Japan wurde gestern überraschend der DLC zum Elden Ring-Spin off Nightreign enthüllt. Bisher war nur klar, dass dieser noch im vierten Quartal erscheinen soll.Jetzt konnten wir einen ersten Blick auf die neuen Inhalte werfen und kennen das Release-Datum. The Forsaken of the Hollows erscheint am 4. Dezember.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt Video starten   1:53

vor 2 Stunden

Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt
Elden Ring Nightreign angespielt - Wir haben das neue Spiel schon ausprobiert! Video starten   1   13:27

15.12.2024

Elden Ring Nightreign angespielt - Wir haben das neue Spiel schon ausprobiert!
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.341 Videos

Zum Kanal
Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign

Genre: Rollenspiel

Release: 30.05.2025 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1     1:00

vor einem Tag

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden Video starten   28:30

vor einem Tag

Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden
Battle Royale an der Schreibmaschine: In Final Sentence müsst ihr schnell tippen, denn wer zu langsam ist, stirbt Video starten   0:41

vor 17 Stunden

Battle Royale an der Schreibmaschine: In Final Sentence müsst ihr schnell tippen, denn wer zu langsam ist, stirbt
Riesen-Erfolg trotz 40€ + mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche! Video starten   4     12:43

vor 4 Tagen

Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt Video starten   1:53

vor 2 Stunden

Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight! Video starten   9:16

vor 2 Minuten

Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight!
Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt Video starten   1:53

vor 2 Stunden

Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt
Battle Royale an der Schreibmaschine: In Final Sentence müsst ihr schnell tippen, denn wer zu langsam ist, stirbt Video starten   0:41

vor 17 Stunden

Battle Royale an der Schreibmaschine: In Final Sentence müsst ihr schnell tippen, denn wer zu langsam ist, stirbt
Animal Crossing-Alternative der Genshin Impact-Macher: Petit Planet zeigt, wie detailliert ihr eure Planeten und Häuser dekorieren könnt Video starten   2:04

vor 22 Stunden

Animal Crossing-Alternative der Genshin Impact-Macher: Petit Planet zeigt, wie detailliert ihr eure Planeten und Häuser dekorieren könnt
Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden Video starten   28:30

vor einem Tag

Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1     1:00

vor einem Tag

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen Video starten   0:50

vor 2 Tagen

In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen
Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen! Video starten   17:29

vor 2 Tagen

Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!
Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf! Video starten   11     2   32:50

vor 3 Tagen

Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!
Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele Video starten   0:43

vor 4 Tagen

Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele
Riesen-Erfolg trotz 40€ + mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche! Video starten   4     12:43

vor 4 Tagen

Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an Video starten   0:55

vor 4 Tagen

The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an
mehr anzeigen