Among Us kommt jetzt auch auf Xbox, doch noch nicht auf PS5 & PS4

Es gibt nur wenige Spiele, die 2020 so sehr die Gaming-Welt geprägt haben, wie Among Us. Der absolute Überraschungshit kam aus dem Nichts und setzt seinen Siegesfeldzug jetzt auch auf Konsolen fort. Seit Dienstag, dem 15. Dezember 2020, ist der Multiplayer-Tipp auf der Switch unterwegs und jetzt wurde eine weitere Plattform angekündigt.

Among Us erobert 2021 die Xbox One & Xbox Series X/S

Der offizielle Xbox-Account hat per Twitter folgendes angekündigt:

"*springt aus Schacht* Ooops, wir wurden erwischt. Among Us kommt 2021 zu Xbox und Xbox Game Pass."

Release im Game Pass: Freuen dürfte viele auch, dass Among Us direkt zum Launch 2021 auf der Xbox One und Xbox Series X/S ein Teil des Game Pass sein wird. Wer bereits jetzt Ultimate oder den Xbox Game Pass for PC besitzt, der kann heute schon die PC-Version des Multiplayer-Hits als Teil des Abos genießen.

Wie steht es um die PlayStation-Version: Der Entwickler Innersloth hat sich bisher noch nicht erneut zur PS5/PS4-Version geäußert. Vor den Ankündigungen für Konsolen ließen sie aber im September 2020 folgendes verlauten:

"Ein Konsolenport ist etwas, über das wir angefangen haben, zu sprechen. Aber wir müssten ein neues System für Quick Comms schreiben, für Randoms wie bei Rocket League. Ich weiß nicht, ob wir einen Voice Chat für Konsolen einbauen können oder nicht. Das erste, was wir einfügen möchten, ist, eine Art Freundesliste, weil es einfach so schwer ist, irgendwas ohne das zu tun."

Es bleibt aber unsicher, ob das Spiel auch für PlayStation-Konsolen kommen wird. Wir haben bei Entwickler Innersloth nachgefragt und aktualisieren den Artikel bei einer entsprechenden Antwort.

Im gleichen Atemzug kamen gestern auch wieder neue Spiele in den Game Pass. Wir fassen alle Spiele für den Dezember 2020 für euch hier zusammen:

Das ist Among Us

Genre : Partyspiel

: Partyspiel Release: 15. Dezember 2020 (Switch), 2021 (Xbox One, Xbox Series X/S)

Das Spielprinzip: Among Us funktioniert wie das beliebte Party-Spiel "Werwolf": Hier müssen wir die Systeme einer Raumstation reparieren, allerdings befindet sich ein Mörder bzw. Mörderin unter ihnen. In hitzigen Diskussionen suchen wir nach Hinweisen, um den Fiesling zu entlarven - dieser selbst muss taktisch Klug handeln und probieren, seine Mitspieler hinters Licht zu führen.

Habt ihr schon den Überraschungshit gespielt? Hofft ihr auf eine Umsetzung für PlayStation-Konsolen oder lässt es euch völlig kalt?