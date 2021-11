Update 2.0 von Animal Crossing: New Horizons hat jede Menge Neuerungen im Gepäck. Mit dabei ist auch ein neues Plaza, das euch auf Harveys Insel bei Aziza, Trude und Co. shoppen lässt. Dafür müsst ihr die einzelnen Läden aber erstmal freischalten. Wir erklären euch, wie es geht und wer alles einen Shop auf der Insel bekommt.

Diese Shops gibt es auf Harveys Plaza und so schaltet ihr sie frei

So schaltet ihr die Shops auf Harveys Insel frei: Bevor ihr auf dem neuen Plaza shoppen könnt, müsst ihr natürlich erstmal zu Harveys Insel reisen. Das macht ihr am Flughafen, indem ihr bei Bodo angebt, dass ihr fliegen wollt und dann Harveys Insel auswählt.

Das kosten die acht Shops: Dort angekommen findet ihr bereits die Baustellen für die einzelnen Läden. Bevor die verschiedenen Charaktere hier aber Shop beziehen, müsst ihr die Läden erstmal freischalten. Das wird auch nicht ganz billig, denn jeder Shop kostet euch 100.000 Sternis zum freischalten - und ihr könnt leider pro Tag nur einen Shop freischalten.

Ihr braucht also mindestens acht Tage, bis alle Shops freigeschaltet sind und einen weiteren, bis der letzte Laden auch aufgebaut ist.



Das sind alle Shops, die ihr bekommen könnt:

Trude: Trude kann euch neue Haarfrisuren verpassen

Trude kann euch neue Haarfrisuren verpassen Aziza: Hier bekommt ihr Tapeten und Bodenbelage, die es sonst nirgendwo gibt

Hier bekommt ihr Tapeten und Bodenbelage, die es sonst nirgendwo gibt Schubert: Hier könnt ihr Schuhe, Taschen und Zubehör kaufen

Hier könnt ihr Schuhe, Taschen und Zubehör kaufen Reiner: Reiner verkauft euch, wie auch in seinem Kutter, Kunstwerke. Aber Achtung, auch hier gibts Fälschungen!

Reiner verkauft euch, wie auch in seinem Kutter, Kunstwerke. Aber Achtung, auch hier gibts Fälschungen! Rosina & Björn: Hier könnt ihr Gegenstände, die mehrere verschiedene Designs haben, umgestalten lassen

Hier könnt ihr Gegenstände, die mehrere verschiedene Designs haben, umgestalten lassen Smeralda: Die Katzen-Wahrsagerin kann euch die Zukunft voraussagen

Die Katzen-Wahrsagerin kann euch die Zukunft voraussagen Gerd: Bei dem Gärtner gibt's Büsche und Blumen zu kaufen

Bei dem Gärtner gibt's Büsche und Blumen zu kaufen Törtel: Törtel lässt euch auch auf Harveys Insel auf euer Hauslager zugreifen, sodass ihr Sachen, die ihr im Plaza gekauft habt, direkt nach Hause schicken könnt.

Weitere Guides zum Update 2.0 von Animal Crossing:

Welche Shops ihr zuerst freischaltet, bleibt natürlich euch überlassen. Sucht euch einfach die Läden als erstes aus, die euch am meisten interessieren. Ihr könnt sie früher oder später alle freischalten.



Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch im großen Update 2.0 für Animal Crossing: New Horizons neu ist, findet ihr alle Infos in unserem Übersichtsartikel. Wir verraten euch außerdem, wie ihr eure Insel perfekt auf das Update vorbereitet.