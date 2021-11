Gyroiden kennen wir in der Animal Crossing-Reihe nicht nur durch den Charakter Gyroid (oder auch Lloid), sondern auch als Sammelobjekte. Ab dem Update 2.0 sind diese auch in New Horizons vorhanden und unterscheiden sich im Aussehen und den Tönen, die sie von sich geben.

So schaltet ihr das Sammeln von Gyroiden frei

Um überhaupt an die kleinen Tonfiguren heranzukommen, müssen wir mit Kofi sprechen, der sich mit den Gyroiden auskennt. Allerdings müssen wir ihn erst einmal finden. Geht dafür folgendermaßen vor:

Geht zu Eugen ins Museum. Dieser erzählt euch von Kofi und gibt euch ein Bild, damit wir ihn erkennen. Sucht den Käpten am Steg auf und macht für 1.000 Nook Meilen eine Bootstour zu einer Insel. Sofern wir vorher das Bild erhalten haben, können wir Kofi auf der erreichten Insel antreffen, der dort nach Gyroiden sucht. Nachdem wir mit ihm gesprochen haben, können wir auf unserer eigenen Insel Gyroiden sammeln.

Durch das Gespräch mit Kofi schalten wir aber nicht nur das Sammeln der Gyroiden frei, sondern stoßen auch die Freischaltung des Cafés an. Was sonst noch erledigt werden muss, um das Café im Museum bauen, erfahrt ihr in diesem Guide:

So züchtet ihr fertige Gyroiden

Neben vollständigen Gyroiden, kann es aber auch sein, dass wir lediglich Gyroiden-Fragmente aus dem Boden graben. Um daraus einen fertigen Gyroiden zu machen, müssen wir ein paar Schritte befolgen:

Grabt mit einer Schaufel das Gyroiden-Fragment aus dem Boden aus (bei den selben sternartigen Markierungen im Boden wie bei Fossilien) Grabt das Gyroiden-Fragment wieder in den Boden ein Gießt das eingegrabene Fragment im Anschluss mit der Gießkanne Wartet einen Tag und grabt dann den fertigen Gyroid wieder aus

Was bringen uns Gyroiden in New Horizons?

Die kleinen Gyroiden dienen in Animal Crossing: New Horizons als musikalische Sammelobjekte, die wir wie andere Möbelstücke platzieren können. Es gibt verschiedene Arten von ihnen, die sich in ihrer Optik als auch in ihren Klängen unterscheiden. Neben den Klängen, die sie von sich geben, können sie sich auch etwas bewegen bzw. tanzen. So lassen sich eigene Melodien erzeugen, oder aber die Gyroiden synchronisieren sich mit Songs aus der Musikanlage in der Nähe.

Gyroiden farblich anpassen: Wie andere Möbelstücke lassen sich auch die kleinen Gyroiden optisch anpassen. Neben dem Standarddesign besitzt jeder Gyroid noch vier weitere Farbvarianten, die wir einfach mit einem Umgestaltungsset (in Nooks Laden erhältlich) und einer Werkbank anpassen können.

