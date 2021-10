Animal Crossing-Fans sind schon so heiß aufs Faming-Update, dass sie ihre Inseln vorbereiten

Animal Crossing: New Horizons bekommt bald einen richtig großen DLC, der endlich auch umfangreicheres Farming einführt. Das heißt, dass wir auf unseren Inseln bald nicht nur Kürbisse, sondern auch Tomaten, Kartoffeln, Weizen und vieles mehr anpflanzen können. Anschließend lassen sich daraus sogar Gerichte zubereiten und die Fans sind dementsprechend aus dem Häuschen. Die Vorfreude fällt so groß aus, dass einige jetzt schon ihre Inseln vorbereiten.

Animal Crossing-Fans freuen sich aufs Farming und bereiten jetzt schon ihre Inseln vor

Was ist das für eine Update? Animal Crossing New Horizons wird um ein umfangreiches wie kostenpflichtiges Update erweitert. Die überraschend vielfältigen Erweiterungen und neuen Features wurden in einer eigenen Direct vorgestellt. Was dort alles angekündigt wurde, findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht:

Endlich mehr Farming: Wer auf seiner Animal Crossing-Insel schon immer gern mehr Gemüse, Getreide und ähnliches angepflanzt hätte, kann sich ganz besonders auf den Happy Home Paradise-DLC freuen. Der bringt nämlich eine ganze Menge an zusätzlichen Möglichkeiten, die das mit dem Kürbis-Update aus dem Oktober 2020 eingeführte Farming ordentlich erweitern.

Was können wir anbauen? Tomaten, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln, Karotten "und mehr".

Tomaten, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln, Karotten "und mehr". Was können wir damit machen? Mit Hilfe der DIY-Rezepte und eurem Herd lassen sich aus den Früchten eurer Arbeit schmackhafte Mahlzeiten zubereiten. Die Rezepte erstrecken sich von Zutaten wie Mehl bis hin zu richtigen Gerichten wie beispielsweise Pizza.

Mit Hilfe der DIY-Rezepte und eurem Herd lassen sich aus den Früchten eurer Arbeit schmackhafte Mahlzeiten zubereiten. Die Rezepte erstrecken sich von Zutaten wie Mehl bis hin zu richtigen Gerichten wie beispielsweise Pizza. Die Gerichte lassen sich dann entweder einfach aufessen oder auch fein säuberlich auf dem Tisch drapieren.

Fans bereiten ihre Inseln vor: Weil die Aussicht auf mehr Farming in Animal Crossing: New Horizons natürlich für große Vorfreude sorgt, kehren einige Fans jetzt schon ins Spiel zurück und bereiten ihre Inseln vor. Unter anderem, um einfach Platz für den Gemüse- und Getreide-Anbau zu schaffen.

Dabei kommen liebevolle und beeindruckende Arrangements heraus:

Wie gewohnt nutzen einige Spieler*innen diverse Tricks, um richtig gute Insel-Designs zu erstellen.

Wann kommt das DLC-Update? Es dauert nicht mehr allzu lange: Am 5. November soll es schon soweit sein, dann erscheint Happy Home Paradise. Ihr könnt den DLC entweder einzeln als klassische Erweiterung für Animal Crossing New Horizons kaufen, das kostet dann 24,99 Euro. Oder ihr abonniert Nintendo Switch Online zusammen mit dem sogenannten Expansion Pack, darin ist der DLC enthalten.

Freut ihr euch auch schon so auf das Farming in Animal Crossing? Wie bereitet ihr euch vor?