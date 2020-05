Animal Crossing-Fan lüftet das Gehemnis, wann Bewohner wegziehen

Animal Crossing: New Horizons ist zwar schon zwei Monate alt, trotzdem finden die Fans immer wieder neue Details heraus. So wurde jetzt das Geheimnis darum gelüftet, wann und wie Bewohner von eurer Insel wegziehen wollen.

Die Info kommt wieder einmal über den bekannten Animal Crossing-Dataminer Ninji. Auf Twitter hat er dieses Mal über den Algorithmus gesprochen, der die Bewohner von eurer Insel wegziehen lässt.

so, here’s some stuff about how villagers in #ACNH move out. this info was collected from the code in 1.2.0, but to my knowledge, the behaviour in 1.2.1 has not changed at all



you must have at least 6 villagers living on your island before any will consider moving out