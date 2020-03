Animal Crossing: New Horizons - Das bringen euch eure amiibo

Mit der Einführung der amiibo-Figuren und der amiibo-Karten vor einigen Jahren, hat Nintendo auch eine ganze Reihe an sammelbaren Charakteren aus Animal Crossing veröffentlicht. Natürlich finden diese auch Verwendung in Animal Crossing: New Horizons. Wir zeigen euch, was ihr mit den amiibo machen könnt und welche Einschränkungen es gibt.

amiibo einscannen für neue Bewohner

Wo scanne ich die amiibo ein? Geht in das Servicecenter von Tom Nook. Dort steht die Maschine an der ihr normalerweise Nook-Meilen einlöst. Jedoch könnt ihr an der Stelle auch amiibo einscannen.

Was passiert, wenn ich amiibo dort einscanne? Die wohl wichtigste Funktion für amiibo ist die Möglichkeit, einen der Bewohner einzuscannen und dann als Gast auf eurer Insel begrüßen zu können. Diese kommen dann auf euren Campingplatz von wo aus ihr euch mit ihnen unterhalten könnt. Gefällt es ihnen auf eurer Insel, dann ziehen sie permanent ein.

Wann und wie schaltet ihr die Funktion frei? Um die amiibo-Funktion für neue Bewohner nutzen zu können, braucht ihr zunächst den Campingplatz. Dafür müsst ihr das Servicecenter ausbauen und dann einen Platz für den neuen Ort auswählen.

Wie das genau geht und welche Gebäude es noch gibt, zeigen wir euch in unserem Gebäude-Guide.

0 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Gebäude & wie ihr sie freischaltet

Welche amiibo funktionieren? Im Grunde sind erst einmal alle Karten für normale Bewohner mit dem Spiel kompatibel. Jedoch gibt es gerade bei den Figuren einige Ausnahmen, denn spezielle NPC-Charaktere wie Björn, Rosina oder K.K. Slider können nicht auf diese Weise auf die Insel gebracht werden.

Stattdessen bekommt ihr entweder eine Fehlermeldung oder eine kleine Nachricht des Charakters, warum er gerade nicht kann. Weitere amiibo-Figuren und -Karten sollen aber durch Updates kompatibel gemacht werden.

amiibo einscannen für Harvey's Insel und Fotopia

Wo scanne ich die amiibo ein? Direkt auf Harvey's Insel in dem Fotopia-Gebäude.

Was passiert, wenn ich amiibo dort einscanne? Ihr bekommt die eingescannte Figur als Deko-Objekt, das sich dann in dem Raum befindet, den ihr ebenfalls dekorieren könnt. Sobald ihr alle Figuren eingescannt habt, könnt ihr alles so platzieren, wie ihr es wollt und dann per Fotomodus ein Bild davon machen.

Von normalen Bewohnern könnt ihr auch die Outfits ändern, bei speziellen Charakteren wie K.K. Slider oder Melinda geht das nicht. Zusätzlich bekommt ihr auch noch ein Poster des eingescannten Charakters, das ihr dann bei Tom Nook bestellen könnt.

Wann und wie schaltet ihr die Funktion frei? Nach ein paar Tagen werdet ihr auf eurer Insel den Hund Harvey sehen. Sprecht ihr mit ihm, wird er euch auf seine Insel einladen. Dort gibt es ein besonderes Gebäude namens Fotopia in dem ihr dann die Fotos aufnehmen könnt.

Welche amiibo funktionieren? Auch hier gilt, das grundsätzlich alle Karten normaler Besucher funktionieren. Ebenso gilt, das nicht jede Figur funktioniert. So könnt ihr zum Beispiel keine Bilder mit Rosina, Björn, Resetti oder dem Bewohner aus der Smash-Reihe machen. Dafür bekommt ihr von den Charakteren aber immerhin ein Poster. Weitere amiibo-Figuren und -Karten sollen aber durch Updates kompatibel gemacht werden.

10 0 Mehr zum Thema Animal Crossing New Horizons Einsteigertipps: Das müsst ihr wissen!

Mehr zu Animal Crossing: New Horizons

In diesem Guide zeigen wir euch, worauf ihr bei der Wahl eurer Insel achten solltet. Vielleicht habt ihr auch diesen einen Bewohner, den ihr unbedingt sofort braucht, denn wir zeigen euch, welche Bewohner ihr zum Start bekommen könnt.