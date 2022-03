Animal Crossing-Trick macht euch reich – Verkauft Geld für mehr Geld

Geld für Geld verkaufen und damit reich werden? Ja, das geht in Animal Crossing: New Horizons, und das sogar ganz ohne einen Glitch. Um förmlich in Sternis zu schwimmen, könnt ihr nämlich eine ganz reguläre Spielmechnanik ausnutzen.

So werdet ihr schnell reich in ACNH

Darum geht es: Wir haben euch vor einigen Wochen einen Trick verraten, bei dem ihr mittels Spendenbox reich an Sternis werden könnt. Ein Redditor namens Majesty1985 hat nun allerdings eine neue Methode entdeckt, die noch einfacher und schneller funktioniert. Dabei verkauft ihr die Geldschein Pyramide äußerst gewinnbringend. Der Fan gibt an, in 10 Minuten von 300k auf 3 Millionen gekommen zu sein.

Für den Trick braucht ihr ein paar Dinge:

Zunächst benötigt ihr die Bastelanleitung für das Item Geldschein Pyramide.

Pro Pyramide, die ihr herstellen wollt, braucht ihr außerdem drei 99.000 Sterni-Säcke, also 297.000 Sternis.

Ihr solltet außerdem noch die Hochpreisverordnung, die ihr für 20.000 Sternis in Melindas Service Center festlegen könnt, aktivieren. Dadurch steigt der Verkaufswert der Items.

Dann bedarf es noch etwas Glück, denn die Geldschein Pyramide muss ein Top Ankauf in Nooks Laden sein.

Animal Crossing Channel erläutert die einzelnen Schritte im Video (beachtet die Korrektur im Kommentar):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So kassiert ihr ab

Der Punkt mit dem Top Ankauf kann etwas Geduld erfordern, aber es lohnt sich, denn Nepp und Schlepp sind bereit, euch fürstlich zu entlohnen. Investiert ihr 297.000 Sternis für eine Pyramide, so bekommt ihr von ihnen ein Angebot über 356.400 Sternis. Ihr verdient also pro Item knapp 60.000 Sternis.

Trick ideal nutzen: Da ihr 4 Millionen Sternis auf einmal tragen könnt, verarbeitet ihr am besten 3 Millionen Sternis zu Pyramiden, verkauft diese bei Nooks und wiederholt das immer wieder. Damit es noch schneller und bequemer geht, solltet ihr direkt neben dem Laden eine Werkbank und einen Geldautomaten haben. Dann bleibt nur noch: Viel Spaß mit eurem Sterni-Segen.

Wie verdient ihr euer Geld bisher in ACNH und werdet ihr den neuen Trick nutzen?