Animal Crossing-Fan dekoriert ein Feld voller leuchtender Glühwürmchen und das steckt dahinter

Ein Feld voll mit leuchtenden Glühwürmchen - Was ist auf dieser Insel los? Das dürfte für viele Animal Crossing: New Horizons-Fans neu sein, zumindest wenn wir nach den Kommentaren auf Reddit urteilen. Dort hat mia_blondehaus das Bild (oben) von der bezaubernden Deko-Idee geteilt. Wie das funktioniert und was die Community dazu sagt, erfahrt ihr hier.

Leuchtende Glühwürmchen

Darum geht es: Animal Crossing-Fan mia_blondehaus hat auf Reddit einen Screenshot aus dem Spiel veröffentlicht, der einige Spielerinnen und Spieler verblüfft hat: Auf der Insel des Fans gibt es nämlich ein ganzes Feld voller leuchtender Glühwürmchen.

Es handelt sich dabei jedoch nicht um echte Tiere, sondern um Carlsons Modell des Leuchtkäfers. Das könnt ihr bei ihm bestellen, sobald ihr drei echte Exemplare im Spiel gefangen habt. Die Leuchtkäfer gibt es allerdings nur im Juni auf der Nordhalbkugel (Dezember auf der Südhalbkugel). Solltet ihr aber ausreichend Modelle haben, dann könnt ihr euch euren eigenen Glühwürmchenschwarm bauen, da die Modelle bei Nacht wie das lebendige Vorbild leuchten.

Habt ihr das gewusst? Falls nicht, geht es euch wie vielen der Reddit-Nutzerinnen und -Nutzer. ShinigamiLuvApples schreibt beispielsweise:

Das ist fantastisch. I wusste das nicht! Jetzt gibt es so viele Möglichkeiten sie zu benutzen, haha.

Auch elbulkieroll schreibt:

Ich habe tatsächlich ein Glühwürmchen-Modell bei Carlson bestellt und gehofft, es würde leuchten, wenn ich damit interagiere (so ähnlich wie Lampen im Spiel funktionieren), aber es hat nicht funktioniert. Ich habe erst JETZT gelernt, dass sie nachts von alleine leuchten, lol. Danke fürs Teilen.

Andere sind begeistert von Mia_Blondehaus' Geduld. Vaff_Superstar schreibt:

Wer fängt so viele Glühwürmchen? Ergänzung: Nebenbei bemerkt, das ist hervorragend und ich liebe das Bild.

Ticoune0825 gibt zu bedenken:

Nicht nur sie zu fangen, sondern auch noch die Geduld aufzubringen, Carlson zu suchen und ihn jedes Mal ein Modell anfertigen zu lassen.

Mehr News zu Animal Crossing:

Kreativität ist gefragt

Es ist kein Geheimnis, das Animal Crossing-Fans derzeit einen Mangel an großen Updates beklagen. Wie diese Idee zeigt, machen jedoch einige Spielerinnen und Spieler aus der Not eine Tugend und denken sich selbst neue Konzepte aus, um ihre Insel zu verschönern, so wie mia_blondehaus.

Zusätzlich zu der ungewöhnlichen Glühwürmchen-Deko fällt auch der hölzerne Pfad auf dem Bild auf, der durch das Feld führt. Es handelt sich dabei um ein eigenes Textur-Design. Diese können Fans in der Schneiderei miteinander austauschen, sofern denn Nintendo Switch Online abonniert ist.

Wie gefällt euch dieser Hingucker? Denkt ihr, das war die Mühe wert?